ITM 2018 – L’échange entre professionnels mis en avant

Coopération et innovation auront été les maîtres-mots de la foire du tourisme. Des principes partagés par tous les participants pour cette année.

Cap plein Sud. L’ouver­ture officielle de la septième édition de la foire internationale du tourisme s’est tenue, hier, au village Voara sous les couleurs du pays de Madiba. Invité d’honneur de l’ITM 2018, l’Afrique du Sud est fortement représentée au village touristique d’Andohatapenaka. Pour cette dernière édition, l’accent est particulièrement mis sur le renforcement des relations entre les professionnels du secteur, tant au niveau national qu’international. Ainsi, des opérateurs venant d’un peu partout dans le monde, mais surtout de l’Afrique du Sud auront l’occasion de voir les opportunités de marché que propose la Grande île en matière de tourisme en général. « Des opportunités qui se traduisent sur diverses formes à l’instar des potentialités de Madagascar par rapport aux tourismes de niche comme le tourisme médical ou encore sur le plan de l’écotourisme », explique Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme.

Ce type de tourisme, selon le docteur Guy Suzon « représente une des manières de lutter contre la pauvreté ». Le directeur général de Mada­gascar National Park d’expliquer que « c’est à travers l’intégration de la population dans les circuits de création de richesses apporté par le tourisme au niveau des petites localités à fort potentiel que cet objectif pourra être atteint ». Des ambitions de développement que partagent tous les acteurs du secteur qui se mettent d’accord sur le renforcement de la chaîne de valeurs du tourisme.

Partenariat

Un point sur lequel l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a mis l’accent durant différentes conférences en mettant sur le tapis les difficultés auxquelles certains opérateurs font face pour assurer un service adéquat aux clients. Notamment à propos des problématiques de l’approvisionnement des établissements d’accueil dans des endroits reculés quand les infrastructures routiers manquent. L’institution qui propose la collaboration entre ces opérateurs pour solutionner le problème. « L’enjeu étant de renforcer la concertation entre les opérateurs pour optimiser le système d’approvisionnement et surtout d’accroître les investissements de façon à développer un partenariat durable entre les opérateurs privés en présentant des offres adaptées aux attentes », suggère Johary Rajosefa, directeur des Services aux investisseurs de l’EDBM.

Une suggestion qui était aussi accompagnée par le lancement du concours de création d’application ayant pour thème « Tourisme & Innovation pour Madagascar » en collaboration avec le groupe Axian. « L’objectif du concours est de développer et d’accompagner l’entrepreneuriat touristique à Madagascar en faisant émerger les compétences et le savoir-faire des startups dans ce domaine précis », précise Carole Rakoton­drainibe, business development manager du groupe. Une septième édition qui aura réussi à fédérer tous les domaines d’activités dans l’unique but de développer le secteur tourisme.

Harilalaina Rakotobe