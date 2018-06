Football – Cosafa Cup – Madagascar en quarts de finale

Grâce à une victoire sur les Comoriens, les Barea se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Cosafa Castle Cup. Ils affronteront les Sud-Africains.

Tous les footeux ont poussé un ouf de soulagement, à la fin de la confrontation entre Mada­gascar et les Comores, hier soir en Afrique du Sud.

Devant à la pause, un but à zéro, la sélection malgache aurait pu tout perdre en deuxième mi-temps, si les Cœlacanthes avaient réussi à égaliser. Fort heureusement pour les Barea, ils ont réussi à garder leur court avantage, ce qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la Cosafa Castle Cup. Ils y retrouveront les Sud-Africains, ce dimanche.

L’entame de match était quelque peu équilibrée. Encore une fois, on note des changements dans la composition malgache, avec le retour de Mika dans l’entrejeu, ainsi que l’arrivée de Carlos et Tsito sur le front. Le onze de départ était ainsi composé de Leda,Toby-Ando-Johnny-Mario,Baggio-Mika, Boura-Dax-Carlos, Tsito. Au fil de la première période, Madagascar a multiplié les occasions, sans pour autant trouver la faille.

La Grande île a finalement été récompensée à quelques secondes de la pause, grâce à un but de Boura (45+1, 1-0). Devant à la mi-temps, les Barea étaient en position de qualifiés, à ce moment-là.

En seconde période, Madagascar a tenté d’inscrire le but du break. Et ce, afin de se mettre à l’abri contre une éventuelle égalisation comorienne. Mais la sélection malgache n’a plus réussi à marquer, malgré quelques occasions franches. La rencontre s’est conclue sur le score d’un but à zéro.

Une première depuis 2015

De son côté, le Mozam­bique a fait tout ce qu’il a pu, en battant les Seychelles (2-1). Un résultat insuffisant, cependant, pour décrocher l’unique ticket pour les quarts de finale, qui est donc revenu à la Grande île.

Au classement final du groupe A, cette dernière termine avec sept points, devant le Mozambique (6 pts) et les Seychelles (2 pt). Les Comores (1 pt) finissent à la dernière place.

Les Barea ont donc atteint leur premier objectif, à savoir passer la phase de groupe. Ils se retrouvent, pour la première fois, en phase à élimination directe, depuis 2015. À l’époque, on se souvient qu’ils avaient bouclé leur campagne avec une brillante troisième place.

Tsito élu homme du match

Pour sa première titularisation en équipe nationale, Tsito a fait forte impression, hier soir. Il a été élu « homme du match », à l’issue de la rencontre entre Madagascar et les Comores. C’est la deuxième fois qu’un Barea est plébiscité. Lors de la première journée, Dax avait également été élu « homme du match », après avoir contribué grandement à la victoire de la Grande île sur le Mozambique.

Haja Lucas Rakotondrazaka