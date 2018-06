Enseignement – Des parents réclament la reprise des cours

La perturbation de l’enseignement perdure dans les établissements scolaires publics. Des parents commencent à perdre patience.

Ras le bol. Des parents d’élèves commencent à hausser le ton contre la longue interruption de l’enseignement. Hier, ils ont manifesté devant le ministère de l’Éducation nationale (MEN) en arborant des banderoles mentionnant

« Nos enfants ont le droit d’étudier », ou « Ne prenez pas en otage notre avenir pour des raisons politiques ». « Nous revendiquons la reprise des cours. Cette suspension a trop duré. Nous demandons aux responsables de chercher des solutions », ont-ils indiqué.

Cette perturbation de l’enseignement devient un investissement de plus pour les parents, notamment, ceux qui ont des enfants en classe d’examen. Ils inscrivent leurs enfants à des cours de soutien qui regorgent de « clients », actuellement, alors qu’ils sont déconseillés par le ministère de l’Éducation nationale. « Je suis obligée d’inscrire mon enfant à des cours particuliers. C’est vraiment cher, mais je n’y peux rien. Je dois investir pour être certaine qu’il ne va pas rater son examen. Ces manifestants doivent mesurer l’impact de leur grève », lance la mère d’un lycéen. Le programme scolaire est loin d’être achevé. Pour les classes terminales au lycée moderne Ampefiloha (LMA), par exemple, les matières de Philosophie, de Mathéma­tiques nécessiteraient encore des séances de quelques semaines pour traiter les leçons et pour les révisions.

Cela fait un mois que les cours ont été perturbés au sein des établissements scolaires. Depuis le début du mois de mai, des enseignants des lycées publics d’Anta­nana­rivo-ville, comme le lycée Nanisana, le lycée Jules Ferry ou le LMA ont décidé d’arrêter de dispenser les cours pour grossir les rangs des manifestants qui réclament la déchéance du président de la République, Hery Rajaonarimampiana, à Analakely.

Plus tard, la manifestation est devenue une revendication syndicale. Ces enseignants en ont profité pour remettre à jour la revendication de l’amélioration de leurs conditions de vie, à savoir la hausse de leurs indemnités de craie, de logement, ou encore de l’alignement de la grille indiciaire. Certains de ces grévistes ont promis de reprendre les cours au début de cette semaine. C’était le cas lors de l’assemblée générale des parents, des enseignants et du ministère de l’Education nationale au lycée Nanisana, vendredi dernier. Mais en vain. Ils n’ont pas honoré leurs promesses. Ils sont même allés jusqu’à « forcer » indirectement des enseignants d’autres établissements à entrer en grève.

« C’est le moment opportun.

(…) Nous irons jusqu’au bout car notre vie et notre santé en dépendent », a souligné une enseignante.

Le ministre de l’Édu­cation nationale, Paul Rabary, fait savoir que son ministère se voit obligé de faire tourner les écoles. « Je ne suis pas contre la grève, mais les écoles doivent fonctionner », précise-t-il. Des mesures seraient prises, à savoir le remplacement des enseignants en grève.

Miangaly Ralitera