Disparition – Ny Voninavoko orphelin de Dadagaby

Un artiste accompli, aussi taquin que romantique, il était l’un des patriarches de la scène Bà gasy et du Hira gasy également. Gabriel Rakotomavo ou Dadagaby s’est éteint, hier.

Il aura bercé toute une génération de férus de chants traditionnels dans la Grande île, mais aussi partout ailleurs avec son mythique groupe Ny Voninavoko. Gabriel Rakotomavo dit Dadagaby s’en est allé rejoindre les cieux, hier, après avoir livré bataille face à sa maladie. Une nouvelle qui a attristé la scène culturelle dans son intégralité, puisque la disparition de Dadagaby laisse un grand vide pour tous les inconditionnels du « Bà gasy » et du « Hira gasy ».

Âgé de 83 ans, il laisse derrière lui tout un héritage culturel, lui qui, à travers ses compositions, s’est toujours affirmé comme un fervent promoteur des valeurs malgaches. « Il était un être cher à mon cœur, et ce, en plus d’avoir été une grande source d’inspiration également. Je lui tire mon chapeau, lui qui m’a tout appris, qui m’a parrainé et sans qui je n’en serais pas là où j’en suis actuellement. On rendra hommage à son art et à sa passion », affirme Rossy. Un père pour tous, en effet, fort d’une générosité qui lui est propre, Dadagaby aura marqué de son empreinte, la scène artistique nationale, laissant orphelin toute une génération.

« J’ai dansé beaucoup trop longtemps, tellement que j’en suis épuisé maintenant », avait-il l’habitude de dire en taquinant ses proches. Dadagaby, c’était ça, un artiste respectable qui n’avait pas sa langue dans sa poche, mais, néanmoins, aussi taquin que poétique.

Orateur et chanteur

De son vivant, il était l’un des dignes porte-étendard de notre pays, ainsi que de son folklore. « Il était définitivement un modèle pour nous tous, on lui doit énormément, et pour ma part, je retiendrai à jamais toutes les leçons qu’il m’a apprises » affirme Erick Manana.

Fort d’un amour patriotique qu’il s’est plu à chanter à travers le groupe Ny Voninavoko qu’il animait depuis sa tendre jeunesse alors qu’il chantait encore dans la troupe Ravelona Fenomanana. C’est dans les années 60 que Gabriel Rakotomavo entame sa carrière musicale, se plaisant à côtoyer et à partager la scène avec ses pairs, tout en forgeant ses expériences en tant que chanteur, mais aussi orateur.

C’est dans les années 70 que Dadagaby fonda alors Ny Voninavoko, où il chante aussi bien qu’il joue du

« Vakondrazana ». Un genre musical qu’il aura su perfectionner à sa manière au fil des ans. Il en est de même avec ses divers genres traditionnels comme le hira gasy, dont il a su inculquer les valeurs à ses proches. De « Raozy mavokely » à « Manja», « Zanak’Iarivo » ou encore « Zaza mitomany », Dadagaby aura su bercer, amuser et enchanter le public par son talent. Lui qui a émerveillé de sa voix tous les continents, de l’Amérique à l’Europe, en passant par l’Afrique et l’Asie. Irremplaçable par son charisme, il réside désormais dans le panthéon des plus grands aux côtés de ses pairs, comme Rakoto Frah avec qui il festoie désormais dans un monde meilleur. Dadagaby sera inhumé dimanche, dans son Alatsinainy Ambazaha natal.

Andry Patrick Rakotondrazaka