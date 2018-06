Crise – Les Forces armées brandissent l’état d’urgence

En cas d’enlisement de la crise politique, les Forces armées et de l’ordre brandissent la menace d’une situation d’exception. Ils pressent pour la continuité de la recherche d’un accord politique dans les délais impartis par la HCC.

Situation d’exception. C’est cette épée de Damoclès que les Forces de défense et de sécurité (FDS), regroupant l’armée et les forces de l’ordre placent sur la tête des acteurs politiques et de la nation malgache. Une menace qu’ils ont brandi lors d’une troisième déclaration face à la presse, hier, au ministère de la Défense nationale, Ampahibe.

Cet avertissement pourrait se traduire en acte si aucun accord politique n’est trouvé dans les délais impartis par la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), sur la requête en déchéance du président de la Répu­blique, vendredi. Les FDS exhortent les protagonistes de cette querelle politique à appliquer le verdict de la HCC.

En entrée en matière, la déclaration d’hier, indique, toutefois, qu’elle renforce, les deux précédentes sorties médiatiques des Forces armées et de l’ordre. Dans ses deux premières prises de positions où elles ont intimé aux acteurs de la crise de trouver promptement une solution politique à la crise.

Bien qu’elles demandent l’application de la décision de la Cour d’Ambohidahy, les FDS, dans leur déclaration d’hier, taisent les autres points de la décision de la HCC et enjoignent juste de continuer la mise en place d’un accord politique déjà entamé et suivant l’article 14 de la décision n°18 de la HCC, du 25 mai 2018. A cet article 14, le jugement de la Cour prescrit que sauf accord politique dans un délai de dix jours, les dispositions de la présente décision sont applicables dans leur intégralité.

Décision présidentielle

Selon la déclaration lue par le général Béni Xavier Rasolofonirina, hier, le consensus politique devra être acté dans ce deadline fixé par la HCC. Elle soulève, pourtant, le fait que si la lecture des quinze points de la décision de la HCC sera source d’une nouvelle querelle politique, ce sera un grand danger pour la patrie (…).

Le cas échéant, la déclaration d’hier soutient que la grande famille des Forces de l’ordre se dressera en tant que dernier rempart, pour respecter et appliquer les termes de l’article 61 de la Constitution (…). Cette disposition de la Constitution prévoit la prérogative du président de la Répu­blique de proclamer, la situation d’exception sur tout ou une partie du territoire.

Cette situation exceptionnelle qui est soit l’état d’urgence, l’état de nécessité national ou la loi martiale est, cependant, décidée en conseil des ministres après avis des présidents des Chambres parlementaires. « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement des pouvoirs publics se trouve compromis », sont les motifs de la proclamation, selon l’article 61 de la Loi fondamentale.

En réponse à la presse, hier, le général Rasolofonirina a indiqué que si les troubles continuent, le pays risque de se trouver dans une situation d’exception. Nous, forces de l’ordre respectons encore, les structures démocratiques et suivons les autorités civiles (…). La situation d’exception serait la manière pour les FDS de prendre leur responsabilité dans le cadre légal.

Comme la proclamation d’une situation d’exception découle d’une décision présidentielle, la déclaration faite hier, indiquerait-elle que le président Hery Rajaona­rimampianina songe à cette option pour dénouer la crise. « En l’état actuel des choses, le Président n’est pas en mesure de prendre cette décision », opine un juriste et analyste politique. L’effectivité de la situation d’exception nécessite, selon ce dernier, l’adhésion des militaires, de la Justice et de l’administration civile piliers du pouvoir.

Seulement, d’après le juriste, des résistances sont constatées au sein de la Justice et l’administration. La loi sur la situation d’exception prévoit la réquisition d’office des fonctionnaires des départements stratégiques. Le cas échéant la loi martiale peut être appliquée. « L’armée serait-elle prête à faire usage de la force et des armes pour dénouer la situation ? », s’interroge l’analyste politique.

Garry Fabrice Ranaivoson