Andramasina – Coup d’envoi des opérations domaniales

Andramasina bénéficie de l’opération domaniale concertée. Trente et-un mille titres seront attribués dans ce district.

L’opération domaniale concertée (ODOC) est ouverte officiellement dans le district d’Andramasina. Le chef d’État, Hery Rajaonari­mampiana, a honoré de sa présence le coup d’envoi de cet événement dans ce district de la région d’Anala­manga, hier. Dans son discours, le président de la République a réitéré l’importance de l’appropriation de leur terre pour les Malgaches. « Cela a été toujours une source de conflit. Il est important que les Malgaches puissent, désormais, s’approprier leurs terres de manière officielle et gratuite. Dans ce processus, la contribution des partenaires tels que l’Union Européenne et la France est très significative », lance-t-il.

L’ODOC consiste à formaliser, de manière collective les occupations sur des propriétés de l’État, pour que la population locale puisse se doter des terrains inscrits à l’État, selon une procédure rapide et à moindre coût.

Ce projet initié par le ministère auprès de la Présidence, chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) est très ambitieux, avec un objectif de cent mille titres à attribuer dans les régions d’Analamanga et Itasy. Pour le district d’Andramasina, trente et un mille titres seront attribués d’ici 2020.

Titres attribués

Depuis février 2018, trois cents familles de la commune rurale d’Ambato­fahavalo, ont bénéficié de cette opération et ont reçu leurs certificats et titres fonciers. Hery Rajaonari­mampianina a mis en exergue l’importance de la réforme de la politique foncière mise en œuvre en tant que levier du développement de l’agriculture, de l’élevage, et du monde rural en général, et, par-dessus tout, de réconcilier le Malgache avec sa Terre.

Cet événement a vu la présence de l’ambassadeur de la France Vouland-Aneini , de l’ambassadeur de l’Union Européenne, Antonio Sanchez-Benedito Gaspar ainsi que du directeur de l’Agence française de développement (AFD), mais aussi, du ministre du M2PATE, Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, celui de la Défense nationale, Béni Xavier Rasolofonirina, et celui des Travaux publics, Eric Razafimandimby.

Miangaly Ralitera