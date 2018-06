Ampangabe – Une étudiante en Master assassinée

La tête fendue à coups d’objet pondéreux, une étudiante à l’université d’Antananarivo a été retrouvée morte dans un bosquet. Son mari est placé en garde à vue.

Un acte criminel qui dépasse l’entendement. Mercredi en fin de matinée, le corps ensanglanté de Hanitriniaina Annick Perle, étudiante en Master II à l’université d’Antananarivo, a été découvert sur une route d’intérêt communal, à quelques encablures du parc Analamanga à Ampangabe Behenjy.

L’état de la victime a de quoi hanter les âmes sensibles. Elle a succombé à de violents coups à la tête.

Soupçonné d’y être pour quelque chose, son époux, dernière personne à avoir été en sa compagnie avant que la mort ne la happe, est placé en garde à vue au poste avancé de la gendarmerie nationale à Behenjy. L’étau s’est resserré autour de cet homme d’affaires, après qu’un marteau maculé de sang a été retrouvé dans sa moto. Le pantalon du mari était, de surcroît, couvert de sang. Dans les bois, enfouis à quelques mètres de la route où le crime a été perpétré, la gendarmerie a, en outre, relevé des griffures sur le tronc d’un arbre.

La version du suspect révèle que sa femme devait se soulager dans un bosquet à l’abri des regards, lorsqu’elle y a été mortellement agressée.

Mariés depuis maintenant près d’un an, Hanitri­niaina Annick Perle et son époux avaient aménagé avec sa mère avant cette tragédie.

Sortie secrète

Lundi, après avoir rendu visite à une de ses tantes à Ampandrianomby, à l’occa­sion de la fête des mères, l’étudiante a fait part à

celle-ci, ainsi qu’à sa mère, qu’elle prévoyait très prochainement de faire une petite sortie, aux côtés de son mari, pour s’évader du tracas et de la routine de la vie citadine.

Dans la matinée de mercredi, vers 9 heures, ils ont, de ce fait, quitté le foyer à moto, sans pour autant indiquer le lieu où ils comptaient se rendre.

Quelques heures plus tard, le mari a joint au téléphone un cousin de la défunte, pour l’informer du meurtre qui venait d’être perpétré.

Sitôt avisé du drame, un oncle de la victime s’est dépêché sur place avec les forces de gendarmerie. La dépouille de l’étudiante était sur les lieux du crime et le mari suspect les y attendait.

Orpheline de père, Hanitriniaina Annick Perle est assassinée à l’âge de vingt ans. Elle venait de parfaire son Master I en Histoire avant que le décès ne l’emporte. La gendarmerie entre de plain-pied dans les investigations. Un réquisitoire d’autopsie est attendu pour examen du corps, afin d’apporter plus d’éléments sur les causes du décès. Les funérailles sont prévues se tenir à Ambatobe, samedi.

Andry Manase