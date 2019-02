Tanjombato – Un Indien abattu par des motards

Deux fils de Farouk Daya, le propriétaire de Géant du Meuble à Tanjombato viennent de faire les frais d’une fusillade mortelle, hier, à 16h30.

Ne faisant pas de quartier, un gang de quatre individus à bord de deux scooters, et munis d’une arme à feu se tournent cette fois-ci vers les fils du propriétaire de Géant du Meuble, Farouk Daya. Irfan Farouk Daya au volant de leur voiture de couleur grise a été exécuté d’une balle. Son frère a également été touché, mais il a survécu et a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Ampefi­loha, hier soir.

Tous les deux ont été sur le point de regagner les locaux de Géant du Meuble à Tanjombato, quand les bandits cachant leur visage sous leur casque se sont attaqués à eux. La scène s’est précisément passée près du portail de l’Ostie, seulement à quelques mètres de Géant en traversant la route qui mène vers la Forello. « L’opération s’est faite en cinq secondes. Le coup a été planifié au préalable. Il y a des gendarmes chargés de la sécurité de Jumbo Score et des policiers qui organisent la circulation dans le quartier, mais les tireurs ont facilement pu s’évanouir dans la nature », a avoué un gradé du commissariat central de Tanjombato.

D’après les explications des voisins qui s’attroupaient encore le soir près du lieu du crime, un coup de feu a été entendu et a semé la panique parmi les passants au moment des faits.

Retrouver une douille

Les assaillants ont attendu que le conducteur rétrograde tout près d’un îlot séparateur pour passer à l’action. À cette heure-là, beaucoup de personnels commençaient déjà à rentrer et passent par-là pour attendre leur bus à côté. Du coup, les bandits n’ont largement pas eu le temps d’y traîner trop longtemps. Après ce coup de théâtre, les auteurs ont rapidement rangé leurs armes et disparu de la circulation sans laisser aucune trace.

Des policiers du service anti-gang (SAG), de l’unité spéciale d’intervention (USI) et ceux du commissariat central de Tanjombato ont passé les lieux au peigne fin afin de retrouver la douille. La recherche s’est apparemment avérée infructueuse. Une opération de ratissage a été effectuée mais en vain.

Dans la soirée, les enquêteurs ont procédé au visionnage des vidéos enregistrées par des caméras de surveillance d’un restaurant non loin du lieu de l’assaut. Les images sont pourtant difficilement reconnaissables vu que les malfrats ont mis des casques. La police a quitté les lieux avec des indices avec lesquels elle travaillera dans ses investigations. La voiture des victimes a été placée dans les locaux de la brigade criminelle pour les besoins de l’enquête.

Pour l’instant, aucune information n’a filtré à propos de ce qui pourrait être le mobile de cet acte.