Santé publique – L’épidémie de rougeole se généralise

Quatre-vingt cinq districts sur cent quatorze ont signalé des cas de rougeole depuis septembre 2018. L’épidémie est incontrôlable.

Un cas de décès de rougeole à la Maison d’arrêt de Morondava et une soixantaine de détenus isolés pour prévention de la propagation de la maladie, cette semaine. Décès de onze enfants dans un village d’orpailleurs à Betsiaka Ambilobe, depuis la fin de l’année. Une centaine de malades hospitalisés à Nosy Be. De nouveaux décès dus à la rougeole, à Ambato-Boeny, en plus des quatre-vingts décès déjà rapportés, depuis le début de l’épidémie. À Antananarivo, des enfants en bas âge meurent encore de cette maladie. Dimanche, un bébé de sept mois a péri dans un hôpital de la capitale.

Le rapport de la situation épidémiologique du 3 septembre 2018 au 25 janvier, établi par le ministère de la Santé publique, certifie la généralisation de l’épidémie. Le virus de la rougeole s’est propagé dans quatre-vingt cinq districts sur cent quatorze, en quatre mois, avec trente trois mille huit cent soixante dix-sept cas enregistrés, dont cinq cent soixante-et-un cas confirmés et trente trois mille trois cent seize cas par lien épidémiologique. Les districts de Mahajanga I, d’Ambato Boeny, d’Antananarivo-Ville, de Marovoay, et d’Ambohi-

dratrimo sont les plus touchés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionne, en outre, la hausse du nombre de décès, ces dernières semaines. Le nombre de décès notifiés et certifiés s’élève à cent trente neuf, dont trente quatre cadavres en dépôt.

Refus de vaccination

Le retard des traitements, et la consultation des tradipraticiens, expliquent en grande partie cette perte importante en vies humaines. Dans le village de Betsiaka, les victimes préfèrent aller chez les tradipraticiens plutôt que consulter un médecin. « Ces tradipratriciens leur auraient interdit de prendre d’autres médicaments que ce qu’ils donnent. Et la victime meurt avant la fin du traitement. Après nos sensibilisations, les villageois ont décidé que ceux qui refusent de se faire soigner par un médecin seront sanctionnés. On y a implanté un centre de prise en charge temporaire », rapporte la Dr Lethicia Lydia Yasmine, directeur régional de la Santé publique de la Diana.

Cette maladie est évitable, grâce au vaccin anti-rougeole qui est gratuit dans les centres de santé de base. La faible immunité de la population générale serait la principale cause de la généralisation de la maladie. D’où la campagne de vaccination anti-rougeole pour les enfants de 9 mois à 9 ans, depuis janvier. Malheureusement, des parents refusent encore d’immuniser leurs enfants. Dans la ville d’Antananarivo, le taux de couverture vaccinal est de 78,51% et à Toamasina, il est de 74,89%. Pour une immunisation collective, le taux de couverture doit atteindre les 95%. Deux autres campagnes auront lieu jusqu’en avril.