Saint-Valentin – Olombelo Ricky rend hommage à Doc Holliday

Promesse une fois de plus d’une soirée mélodieuse, aux allures rock’n’roll de la part d’Olombelo Ricky. Des retrouvailles inédites dans le cadre de la Saint-Valentin.

Dans le cadre de la célébration de la fête des amoureux, c’est un rendez-vous qui s’annonce exceptionnel qu’Olombelo Ricky concocte pour ses fans. Ne s’endormant jamais sur ses lauriers, l’artiste entame ainsi l’année tambour battant pour émerveiller, comme à son habitude, tous les mélomanes qui croiseront son chemin.

Fidèle à lui-même, Olombelo Ricky, accompagné de ses fidèles camarades musiciens, égayera la scène de l’hôtel le Louvre Antaninarenina le 15 février à partir de 19h30. Pour l’occasion, il aura une nouvelle fois à ses côtés la Chorale, une troupe de talentueux chanteurs à voix, qui a déjà fait ses preuves à ses côtés lors de la dernière édition du « Manal’Azy » à Antsaha­manitra. Sobrement intitulé « Fitiavana, fitiavana », ce rendez-vous fera la part belle à un vibrant hommage à l’un des illustres pères fondateurs du rock malgache. « Il s’agit d’un moment unique durant lequel on chantera principalement l’amour, tout en rendant hommage à Doc Holliday. Lui qui a marqué de sa personnalité la scène et la culture rock’n’roll à Madagascar depuis les années70 à aujourd’hui » confie Olombelo Ricky.

Avant-goût

Entre l’amour proprement dit qu’Olombelo Ricky nous chante depuis ses débuts, notamment avec ses tubes comme « Ikalangita » ou « Tsy mety milaza » et tant d’autres, il nous chantera donc aussi à sa manière l’amour du rock malgache, accompagné de la Chorale. « Doc Holliday reste l’un des grands promoteurs du rock au pays. Ce rendez-vous à l’hôtel Le Louvre n’est que les prémices d’autres évènements encore plus grandioses que l’on peaufine en son honneur », souligne le chanteur.

À chacune de ses prestations, Olombelo Ricky accordera ainsi toujours une place à Doc Holliday dans son répertoire. En outre, un grand concert en hommage au groupe de rock serait prévu vers la fin de l’année avec Olombelo Ricky et une pléiade de groupes à ses côtés.