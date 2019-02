Loisirs – Alliance Française d’Antananarivo – Des ateliers d’écriture et de narration proposés aux jeunes

Une initiation à l’art littéraire qui promet de fédérer essentiellement la jeune génération d’auteurs et d’écrivains d’horizons divers. C’est ainsi que se découvrent à partir de ce mois de février à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba des ateliers d’écriture et de narration initié par le fameux Arikoms Randria. Une personnalité très reconnue dans le milieu de la littérature, mais surtout du théâtre radiophonique, reconnaissable aussi bien par sa voix que ce style d’écriture bien à lui.

Arikoms Randria invite ainsi surtout les jeunes à s’immerger dans cet univers où ils laisseront surtout la part belle à leur imagination. Privilégiant des techniques d’écriture propre à un style bien malgache, ces ateliers de formation qu’il organise accorderont effectivement une grande place à la fiction. Éveiller la créativité et l’imaginaire des participants constitue effectivement l’essence même de ces rencontres avec Arikoms Randria. En outre, la finalité de ces ateliers reste également la professionnalisation de ces auteurs en herbe.

Dans la salle polyvalente de l’AFT Andavamamba, ils tiendront ainsi séance, ponctuellement chaque samedi de 14h à 16h, du 3 au 23 février. Les ateliers reprendront, par la suite, au mois d’avril.

Arikoms Randria, pilier du théâtre radiophonique

Bien au-delà de son statut d’auteur et de membre émérite de l’association Havatsa-Upem, Arikoms Randria est tout un personnage à part entière de la scène artistique nationale également. Auteur, mais surtout comédien de talent, il se démarque aussi bien à travers l’écriture que dans la mise en scène et en tant que comédien. Excellent autant à la radio que sur les planches, Arikoms Randria s’est toujours plu à susciter des vocations par l’intermédiaire de sa passion pour la littérature.

On lui reconnait, entre autres, plusieurs œuvres de théâtre radiophoniques diffusées dans des stations de radio populaires, comme la Radio nationale (RNM), mais aussi la Radio Don Bosco (RDB), sans parler de sa contribution à la réalisation des séries télévisées comme « Safelika » pour la maison de production Scoop Digital.

Photos fournies