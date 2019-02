La Réunion – La circulation de la dengue s’intensifie

Depuis le 1er janvier 2018, près de sept mille cas de dengue ont été confirmés. Les chefs d’établissements scolaires ont eu pour mission de sensibiliser les élèves.

«Depuis près d’un mois, la circulation du virus de la dengue s’intensifie sur l’île. L’augmentation du nombre de cas se poursuit sur l’ensemble du département, avec une localisation notamment dans le Sud, au niveau de Saint-Louis et Les Avirons ainsi que dans l’Ouest, à Saint-Leu, Saint-Paul et la Possession», indiquent la préfecture de la Réunion et l’ARS-OI. Face à la montée de l’épidémie, les autorités sanitaires ont décidé de renforcer les dispositifs et appellent à la vigilance. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont six mille neuf cent soixante seize cas ont été confirmés. «Les actions se multiplient et les différents acteurs renforcent leurs dispositifs pour lutter contre les moustiques et rappeler à chacun les gestes de prévention à adopter pour se protéger et

protéger son entourage», confirment les autorités sanitaires. Des mesures significatives sont donc mises en place. Ainsi, le recteur de l’académie de La Réunion a rappelé, le 25 janvier dernier aux chefs d’établissements et aux inspecteurs de l’Éducation nationale du

1er degré, les mesures de prévention à appliquer pour lutter contre les moustiques.

Renforcement

Il leur a été demandé de sensibiliser les plus jeunes aux gestes de prévention avec en parallèle un renforcement des équipes de lutte anti-vectorielle sur le terrain. «Formés et équipés par les agents de l’ARS Océan Indien, ce sont trente sapeurs-pompiers volontaires (vingt précédemment) qui interviendront aux côtés des équipes de la lutte anti-vectorielle de l’ARS dans les quartiers où des cas de dengue ont été signalés. Vingt intérimaires ont également été recrutés pour renforcer le dispositif. Ces interventions contribuent activement à réduire les risques de diffusion du virus”, précisent les autorités sanitaires. Mais pour être complètement complètement efficaces, ces actions doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population réunionnaise au quotidien.

© JIR