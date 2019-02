Football – Eliminatoire CHAN – Madagascar exempté de premier tour

Le tirage au sort des qualifications du CHAN 2020 a été effectué en Égypte, mercredi. Madagascar affrontera le Mozambique, au deuxième tour.

Pour la Gran­de île, ce sera une nouvelle occasion de se qualifier pour un grand tournoi international. Elle sera exemptée de premier tour, pour les éliminatoires du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2020, dont le tirage au sort a été effectué au Caire, en Égypte, mercredi.

Ce qui augmentera considérablement ses chances. « Au total, quarante-sept sélections sont engagées dans ces éliminatoires, qui permettront de déterminer les quinze qualifiées, qui auront l’honneur de rejoindre l’Éthiopie, pays-hôte, en phase finale », a précisé la Confédération Africaine de Football sur son site web, à l’issue de ce tirage au sort.

Un système de quota est instauré pour chaque zone du continent. Pour la zone Sud, qui concerne Mada­gascar, elle sera représentée par trois équipes. Quatre pays seront aux prises au premier tour, à savoir le Botswana et les Seychelles d’un côté, l’Eswatini (ndlr: nouveau nom du Swaziland) et le Malawi de l’autre.

Pour leur part, les Barea entreront en lice au deuxième tour de ces éliminatoires, comme annoncé précédemment. Ils débuteront leur campagne face aux Mambas.

Et s’ils passent l’obstacle mozambicain, ils se retrou­veront à une marche de la phase finale du CHAN, qui se jouera à seize.

Revanche

Madagascar a une revanche à prendre dans cette compétition. En août 2017, la Grande île avait réussi un joli parcours. Mais elle était tombée face à l’Angola aux portes de la qualification, dans le dernier match du troisième et dernier tour, alors qu’elle était invaincue jusque-là.

Les deux équipes s’étaient séparées sur un résultat nul et vierge au stade de Maha­masina, à l’aller. À Luanda, les Palancas Negras s’étaient imposés sur la plus petite des marges, un but à zéro, au terme de la deuxième confrontation. Personne n’oubliera la déception des nombreux fans, qui s’étaient regroupés au siège de la fédération à Isoraka, pour suivre le match en direct. Une qualification pour le rendez-vous éthiopien permettra probablement d’effacer cette désillusion.