Élections législatives – La CENI propose la date du 27 mai

À la demande du gouvernement, la CENI avance une proposition de calendrier pour les élections législatives. La date du 27 mai est proposée pour le vote.

Prompte. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), n’a pas tardé à faire part de sa proposition de calendrier pour les élections législatives. Une initiative à la suite d’une lettre du gouvernement, « reçu, hier matin », leur demandant de formuler une proposition d’agenda pour l’élection des députés, selon Thierry Rako­tonarivo, vice-président de l’entité sise à Alarobia.

Durant une conférence de presse, à son siège, hier après-midi, la CENI a alors, fait part de sa proposition de tenir les députations ce 27 mai. Ce sera un lundi. Le choix du jour, selon le vice-président de la Commission électorale « entre dans la logique d’amélioration du processus électoral ». Il a été expliqué aux journalistes, hier, que les votes qui se tiennent le mercredi, à l’instar des deux tours de la présidentielle, dernièrement, empiètent sur les jours d’école.

« Dans leur majorité, se sont les salles de classe qui servent de bureau de vote. Il faut donc, arrêter les cours dès le lundi, pour préparer les salles en vue du scrutin de mercredi. Si le vote se tient le lundi, les préparatifs pourront être faits durant le week-end », explique Thierry Rakotonarivo. Il concède, toutefois, que la possibilité d’avoir un week-end relativement long, puisque le jour du vote sera nécessairement chômé et payé, pourrait donner des idées de plaisance à certains électeurs.

Une éventualité qui risquerait d’entamer sensiblement le taux de participation. « Il faut renforcer la mobilisation des électeurs et éviter un faible taux de participation. Il faut qu’ils prennent conscience qu’il s’agit d’une élection locale, voire de proximité. Que chaque vote comptera. Quelques dizaines de voix pourraient suffire pour décider de l’issue du scrutin », réplique, toutefois, le vice-président de la CENI.

Mode de scrutin

Les modes de scrutin qui devraient s’appliquer pour les législatives renforcent les dires du membre de la Commission électorale, selon laquelle, chaque voix comptera. Un projet de loi portant modification, notamment, de la loi organique relative aux élections législatives. Le mode de scrutin, sauf changement, devrait être touché par ces modifications.

Pour les circonscriptions électorales où il n’y aura qu’un seul député à élire, le scrutin uninominal majoritaire à un tour, devrait être la règle. Là où il y aura plus d’un siège à pourvoir, ce sera, sauf changement, un scrutin de liste à représentation proportionnelle à un tour selon la règle du « plus fort reste ». Pour ce dernier, en particulier, le nombre de voix obtenues par le candidat qui arrivera en seconde position sera important.

Comme le veut la Consti­tution, la répartition des sièges sur l’ensemble du pays, pour les législatives et le découpage des circonscriptions électorales, seront fixés « par un décret pris en conseil des ministres ». La proposition de calendrier des députations publié par la CENI, hier, devra, du reste, être validée par le gouvernement avant d’être effective. Un entérinement qui devra se traduire par l’adoption d’un décret de convocation des électeurs quatre-vingt-dix jours avant le jour du vote.

Le gouvernement a environ un mois pour entériner le calendrier avancé par la CENI ou lui demander une nouvelle proposition. La question sur l’éventualité que les modifications voulues par l’Exécutif au texte sur les législatives, notamment, ne risquerait-elles d’impacter sur l’agenda proposé a été posée à la CENI, hier. Un sujet quelque peu éludé.

Il est, probable, toutefois, que les changements à apporter au texte n’aient pas de conséquence sur la définition des calendriers. Sinon le gouvernement aurait attendu l’issue de la session extraordinaire avant de demander une proposition d’agenda à la CENI.

Caution de 5 millions d’ariary

Outre la date du vote, la CENI a, également, donné une proposition de montant de caution à payer pour les candidats qui s’élève à 5 millions d’ariary. La Commission prévoit, par ailleurs, que la période de dépôt des candidatures soit du 26 février, au 12 mars. Les candidatures seront déposées auprès des Commissions électorales de district (CED). La période de campagne électorale, quant à elle, est proposée du 6 au 25 mai. Et la CENI projette de publier les résultats provisoires des députations, le 17 juin.