Amboasary Sud – Deux cents maisons détruites par le feu

Une localité de plus victime d’un incendie. Le feu s’est propagé dans le marché d’Amboasary, réduisant en cendres plus de deux cents habitations.

Un violent incendie s’est déclaré, mercredi dernier, vers 3h, au cœur même de la ville d’Amboasary Sud. Le feu a ravagé le marché ainsi que quelques maisons d’habitation. Au total, deux cent dix-huit bâtiments ont été réduits en cendres, y compris un local administratif.

Plus de mille deux cents personnes et trente-neuf familles se retrouvent du jour au lendemain sans abri. Pour le moment, l’origine et la cause du sinistre restent inconnues. Toutefois, certaines victimes évoquent l’hypothèse du court-circuit.

Jusqu’ici, il n’existe pas de corps de sapeurs-pompiers à Amboasary Sud et la coupure de l’eau des bornes-fontaines approvisionnées par la Jirama est quasi permanente. Si bien que les habitants ont mis plus de quatre heures de temps pour circonscrire les flammes qui ont causé des dégâts matériels énormes, estimés à des milliards d’ariary. Heureusement, il n’y a pas eu de mort ni de blessé.

En entendant le signal d’alerte envoyé par les habitants, les autorités locales se sont précipitées sur les lieux. Elles n’ont que constaté de visu les dégâts causés.

Pas de pompiers

Jusqu’à avant-hier soir, les victimes n’ont pas encore reçu d’aides de la part des autorités étatiques. Néanmoins, une association résidant dans la commune d’Amboasary Sud est venue à leur rescousse en leur offrant des sacs de riz et des ustensiles de cuisine comme des seaux, des cuvettes, des marmites, etc.

« Les familles victimes de cet incendie sont totalement démunies. Aussi, sollicitons-nous l’aide de l’État », a lancé la députée de la circonscription d’Amboasary Sud.

Face à cette situation, les habitants plaident la mise en place d’une caserne de sapeurs-pompiers avec des matériels adéquats. De fait, c’est la cinquième fois que le marché et ses environs ont pris feu. Par ailleurs, la population craint que ses occupants soient déplacés, une rumeur se proposant selon laquelle le terrain serait destiné à d’autres fins.