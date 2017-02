Vingt-deux février, vingt-deux ans, vingt-deux sur vingt. Eh oui, L’Express fête aujourd’hui son vingt-deuxième anniversaire. Pour les amateurs de l’art de la divination et des superstitions, ces coïncidences évoquent une longévité exceptionnelle, une résistance à toutes les épreuves, une capacité de surpasser les obstacles hors du commun. Pour une fois, l’horoscope dit la vérité.

La concurrence est de plus en plus rude avec l’éclosion de plusieurs titres favorisés par la conjoncture politique. Non pas qu’ils brillent par leur qualité professionnelle, loin s’en faut, mais avec de gros moyens grâce à des magnats financiers, ils pillent les rédactions de leurs moins mauvais éléments. Il est vrai que la rentabilité d’une entreprise de presse, dans un pays peuplé de 22 millions d’habitants dont le revenu moyen est de 1, 75 dollars par jour, est très aléatoire et limite ses marges de manœuvre. L’ensemble du tirage de tous les titres, soit une vingtaine de quotidiens arrive à peine à un demi-million d’exemplaires. Ce qui est insignifiant par rapport au nombre de la population. À se demander comment certains journaux arrivent à survivre sans annonceurs et avec, comme seuls lecteurs, ceux qui n’achètent pas mais font la revue de presse devant les kiosques. Matière à réflexion.

L’Express est passé dans une zone de turbulence à cause de ce phénomène. Mais il est resté debout et continue sa marche en avant dans le cadre de son développement malgré l’évolution technologique qui facilite la circulation de l’information au détriment de la presse écrite. Il est vrai qu’en Afrique, l’Internet ne permet pas encore d’emballer le poisson au marché. Mieux, il est de plus en plus aguerri et se sent d’aplomb à gagner d’autres conquêtes. Le challenge pour les vingt-deux ans à venir est d’impliquer les 22 millions de compatriotes dans le monde des médias. Il y va du développement du pays. Une élection ne sera jamais crédible si 90% des électeurs ne savent même pas lire le nom des candidats. Il n’y a pas que la refonte de la liste électorale pour garantir le caractère démocratique d’un scrutin. C’est un leurre.

Témoin de l’Histoire au cours de ces 22 ans qui ont vu passer six présidents, trois crises, un coup d’État, deux Présidents en exil… L’Express le restera avec toujours les mêmes principes, la même droiture, le même professionnalisme qui lui ont permis de décrocher une note de vingt-deux /vingt dans un récent concours. Il s’agit, on l’aura deviné, du journal préféré des lecteurs.

Par Sylvain Ranjalahy