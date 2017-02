L’heure est grave. Autant la vindicte populaire est en tout condamnable, autant la justice policière ne peut trouver aucune justification dans un État qui se dit de droit. L’expédition punitive effectuée par la police à Befandriana Nord après le lynchage de deux policiers pour racket par la population, avant-hier, dépasse juste l’entendement. Une colonne de policiers a rasé par le feu quatre villages composés de quatre cent quatre vingt habitations. On se croirait au Moyen Orient avec des représailles israéliennes, suite à une attaque palestinienne. C’est dire l’ampleur de la riposte sans commune mesure avec la bêtise commise par la population. On n’a pas vu une telle promptitude et une telle réaction quand une femme fut brûlée vive à Mananjary, accusée d’avoir jeté de la viande de porc dans un site sacré, l’année dernière.

C’est une preuve de plus de la déliquescence de l’État, de l’absence d’autorité et de l’omnipotence des forces de l’ordre qui échappent à tout commandement, à tout contrôle.La tentative du ministre de la Sécurité intérieure de disculper ses éléments rejetant le crime commis sur un prétendu dérangé mental ne fait qu’aggraver la situation. On n’efface pas une telle exaction par un simple communiqué ou une déclaration télévisée. Les faits sont là et ils sont indéniables. La violence de la réaction de la police a de quoi choquer l’opinion.

On est entré dans une spirale infernale de la loi du talion. Les forces de l’ordre sont censées maintenir et rétablir l’ordre quelles que soient les circonstances et elles ont choisi de faire ce métier.

Une telle réaction ne fera que dégénérer la situation et risque de dresser carrément la population contre les forces de l’ordre et peut-être les fonctionnaires de la justice. Au lieu d’essayer de calmer les esprits autrement que par les discours, on met de l’huile sur le feu, on met un coup de pied sur une fourmilière.

Les auteurs de vindicte populaire vont, bien évidem­ment, mieux se défendre et chercheront à mieux s’équiper pour pouvoir affronter les forces de l’ordre. Ce serait le début de formation de milice. C’est la logique tendance d’une épreuve de force entre une population désemparée, ne sachant plus à quel saint se vouer, à quel diable s’orienter et des autorités dépassées par les événements et supplantées par les forces de l’ordre devenues juges suprêmes sans la moindre forme de procès.

Œil pour œil, deux policiers pour toute une communauté n’est pas la solution miracle pour éradiquer la vindicte populaire . Il faut trouver le moyen magique pour crédi­biliser la justice et les forces de l’ordre. Quitte à passer par l’épreuve du … feu.

Par Sylvain Ranjalahy