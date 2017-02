Isaky ny mandalo etsy amin’ny «station taxi-brousse Route digue» dia sorena sy kivy ary velom-panontaniana. Fa ny Gasy ve tsy maintsy mikorontan-dava tahaka izao Tsy mba mahay miaina anaty madio. Tsy mba mahay miasa anaty filaminana. Tsy mba tia kalo mibitsika fa tsy maintsy mozika mitatatata mankarenin-tsofina.

Manahy mafy mihitsy aho amin’izay «gare routière» ho atsangana manaraka. Dia sanatria lasa trano fisoko tahaka ny etsy amin’ny Route Digue koa ny ery amin’ny by-pass Ambohi­manambola. Na izany hoe kasaina ho apetraka etsy Andohatapenaka izany.

Izay mba efa nivahiny tany ivelany dia mahalala tsara ny fahadiovan’ny «terminus Bus», na «gare routière» any. Voafaritra mazava ny toeran’ny fiara tsirairay. Ary satria mbola zana-dalan’ny arabe ny ao anaty «gare routière» dia mbola arahina ao ny «Code de la route» fa tsy hoe samy manao izay saim-pantany. Ny birao misy ny mpitantana dia tsy ivangongon’ny saofera manokon-dresaka. Ny mpandeha tsy itangoronan’ny mpanera tsy hay roahina : vao anaty taxi ny olona sasany dia efa ifanenjehan’ny mpanera, mampiahiahy ho jiolahy raha ny fitafiny sy ny fiteniny.

Fa atao inona moa mpanera amin’ny toerana tahaka ireny Hanoro sa mba haka kely Hitondra amin’ny fiara mandeha «izao dia izao» afaka adin’ny iray Raha amin’izao taona 2017 izao, mba efa samy mahay mamaky teny avokoa fara-faharatsiny. Dia ny takela-panazavana no atao lehibe sady ombieny ombieny. Etsy raha ho any Ambatolampy, atsy raha ho any Antsirabe, ery raha ho any Fianarantsoa. Etsetra etsetra. Fantatra mialoha ny fiara izay handeha ary ora raikitra no fiaingana fa tsy hoe «miandry feno» mandra-pahariva ny andro. Tahaka izany koa, fantatra mazava amin’ny firy no tonga fa tsy hoe manao kibo an-dalana eo Ambatofotsy, eo Behenjy, eo Sambaina.

Hisy indray hilaza fa tsy toe-tsaina gasy izany. Hay ! Satria tokoa moa kolon-tsaina gasy ny mikorontana, maloto, tsy raiki-potoana, tsy miraharaha ny hafa fa maniry ambony latabatra isak’izay sendra «hotely gasy». Raha izany tokoa, aleo tsy ho Gasy intsony aho.

Dia tsy Gasy intsony koa izany ireo rehetra leo ny eny amin’ny «Fasan’ny Karana» na tofoka ny eny Ambodivona. Korontana, tabataba, fivangongon’ny karazan’olona tsy hay intsony. Izahy mitady fitaterana tsy mampifanitsa-kitro. Mitady fiara mpitatitra madio sy saofera manaja tena ary mahalala fomba. Mitady fitaterana marim-potoana : miainga amin’ny fotoana nifanarahana ary tonga amin’ny fotoana voatondro. Raha izany zavatra faran’ny kely izany no ndeha ho lazaina fa haingitraingitra na rendrarendra dia aza gaga raha mandrorona ladina an-tany, miboretaka anaty fotaka, misonanina ambony fako, tahaka izao ny Gasy.

Ka, mialoha ny hitokanana zava-bita «gare routière» etsy sy eroa, averina tazaina amin’ny «éducation civique», fianarana ny fahadiovana, fitiavana ny filaminana, fankamamiana ny fahalalam-pomba ny isan-koperativa : saofera, mpivarotra tapakila, docker. Isaky ny «gare routière» asiana «écran géant» : tsy hijerena tsinjaka mampandihy vody fa ny soa fianatra amin’ny fitaterana any amin’ny firenena tsy manao ho kolon-tsaina ny korontan-dava.

Nasolo-Valiavo Andriamihaja