«Aza mora handairan’ny tsaho», hono. « Tsy misy an’izany », hono. Ary maninona raha mba ry zareo indray no itenenana hoe «aza mamela tsaho hiely moa e», «aza mamela vaovao diso hiparitaka».

Maika ery hanondro molotra mpanao gazety sy mpanohitra ho mpanakorontana, nefa mandamina aza tsy vitany.

Efa ho dimy andro ilay vaovao diso no foy, fa navela naniry elatra tao ihany. Efa nanidina lavitra be, nandaitra tany amin’ireo heverina fa tsy mba mihinana amam-bolony, izay vao mikoropaka. Ny trano etsy efa may.

Na aiza na aiza, hono, misy fihaonana an-tampony, na any amin’ny tany mandroso io na any amin’ny firenena mahantra, tsy maintsy ahitana mpanohitra azy foana, hoy ilay masoivohon’ny Frankofonia.

Mba te hibata ny amboaran’ny firenena mandray fivoriam-be iraisam-pirenena be mpanohitra indrindra koa angamba ny fitondram-panjakana ka mamela izao atsanga tsy aman’orana rehetra izao hiparitaka.

Na any amin’ny firenena anjakan’ny jadona aza ve dia azo eritreretina izany hoe «moto» tsy mahazo mivezivezy izany ? Nefa dia nisy nino satria navelan’ny fitondram-panjakana hilona nandritra ny andro maromaro ilay vaovao navoakana gazety tsy nahazo resaka.

Resaka nandeha hatramin’ny hoe tsy mahazo mivoaboaka ny trano hono ny mponina. Ary raha tsy maintsy hivoaka dia sady tsy mahazo manao kapakapa no tsy maintsy mba mitafy mihaja. Ny firenena iharan’ny ady sy ny miaina anaty horohoro lava aza tsy miaina jadona tahaka izany. Saingy nino ny sahoan-dresaka ny olona, eny fa na ireo heverina fa mba hoe «nahita fianarana» aza, maro no niesona. Na tsaho mampihomehy sy hafahafa aza ninoana ihany.

Inona anefa moa no andrasana amina fitondrana manery ny mpianatra hivangabao herinandro raha tsy andro am-polony tsy iasana anefa handraisan-karama. Inona no antenaina amina fitondrana mandrara fivezivezin’ny sarety sy ny posiposy amin’ny andro alina raha tsy fanakanana ihany koa «scooter» tsy handehandeha eny amin’ny arabe. Vaovao tsy mitombina sy tsy mampandroso mihitsy, saingy noheverin’ny mpamaky sy ny mpihaino ary ny mpijery ho marina noho izy tsy dia mifanalavitra loatra amin’ny fanapahan-kevitra adaladala raisin’ny mpitondra fanjakana.

Tsy ny mponina no mora andairan’ny tsaho, fa ny tsaho no mora velomin’ny tsy fangaharahana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy voahevitra. Raha mba nasiam-panazavana mahitsy sy tsy miolakolaka indray ireny didim-panjakana sy didim-pitondrana ireny, mety ho neken’ny maro ihany ny fanajana azy.

Tsy misy mangidy tahaka ny sakay, hono, fa rehefa teny ierana, telina foana ihany. Mety hikentrona, mety handrora, mety hihivingivina ny mpanendry azy, saingy raha azony tsara ny antony hanerena azy hitelina izany sakay izany, any anaty vavoniny any ihany no anaran’iny.

Tsy ny olona no mora andairan’ny tsaho, fa ny tsaho no mora maka laka eto Madagasikara.

Hoy Lova Rabary-Rakotondravony