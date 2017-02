Le « tocard » a damé le pion à la favorite. Les Américains ont remis leur sort entre les mains du candidat républicain, le milliardaire Donald Trump que les boookmakers ont donné perdant à 100 contre 1 devenu 45e Président des États-Unis. Un véritable trumplement de terre aux États-Unis et ailleurs, dans le monde, eu égard au discours de campagne de Trump qui n’avait rien de conventionnel ni de politiquement correct.

Candidat atypique au caractère bien trumpé, sans aucune expérience politique comme Eisenhower, Donald Trump est sorti des sentiers battus pour l’emporter assez nettement aux dépens de la candidate démocrate Hillary Clinton que tous les sondages donnaient vainqueur 24 heures avant le scrutin. Une erreur d’appréciation qui ne tenait pas compte du fait que les Américains voyaient mal trois mandats démocrates de suite.

À partir du 20 janvier, le pouvoir va changer de main aux États-Unis, première puissance mondiale. Et si Trump met à exécution ce qu’il avait déclaré pendant la campagne électorale, un coup de grisou soufflera sur le monde. Son triomphe a, d’ailleurs, été suivi avec beaucoup de ferveur mêlée d’anxiété dans le monde, en général, en Afrique en particulier dont Madagascar où la présidentielle américaine a suscité plus de passion que celle de 2013 ayant sacré Hery Rajaonarimampianina. À croire que le taux de participation aurait été plus élevé si les Malgaches avaient voté.

L’élection de Trump a de quoi inquiéter l’Afrique et Madagascar. La seule fois où il a parlé de l’Afrique et des Africains durant sa campagne, c’était pour tenir des propos particulièrement agressifs, méprisants et racistes à l’endroit des Africains citant le Kenya. Pour tout dire, il ne compte pas leur accorder le moindre intérêt, la moindre considération. Si Trump maintient sa position, un changement radical pourrait s’opérer dans la politique africaine des États-Unis jusque là très impliqués sur le continent noir dans des projets de développement socio-économiques comme la lutte contre le sida, le paludisme.

Des projets comme l’Usaid risquent d’être remis en cause. Des représentations diplomatiques pourraient être fermées dans des pays où Trump juge que les États-Unis n’ont aucun intérêt à en tirer. Trump a bien souligné, durant sa campagne, que son objectif était de gagner le maximum d’argent pour les Etats-Unis. Il est donc clair qu’il fera l’économie de plusieurs ambassades dans des pays où il n’y a aucun marché à conquérir, aucun profit à faire.

L’Agoa se trouverait dans l’œil du cyclone Trump et risquerait d’être de nouveau suspendu. Le businessman de l’immobilier ne fait ni dans la coopération pour raffermir l’amitié entre les peuples, ni dans la philanthropie pour aider un pays en difficulté à relancer son économie en permettant à des opérateurs d’exporter aux État-Unis sans payer de taxe. Reste à savoir si Trump saura garder sa ligne face aux enjeux politiques du monde en se débarrassant de ses alliés-clés en Afrique à l’image de l’Égypte.

Un homme d’affaires n’est pas forcément un bon dirigeant et on ne dirige pas un pays comme on gère une entreprise en mêlant la caisse de l’État avec le coffre de la société. À ce propos, Madagascar constitue un exemple édifiant de l’échec du mélange du genre. Trump avec son franc-parler, son sens aigu de la communication, son parcours de self-made man, ses propos outranciers, son mépris envers certaines catégories de personnes, semble même avoir

«copier-coller» une haute personnalité malgache. On peut dire, en respectant les échelles et les proportions, où cette expérience peut mener. Sans risque de se trumper.

Par Sylvain Ranjalahy