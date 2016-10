Que l’on ne se trompe pas ou que l’on ne trompe personne, la course pour l’élection présidentielle de 2018 est bel et bien lancée. Alors que société civile, bailleurs de fonds, communauté internationale

s’échauffaient encore à entrer les pieds dans les starting-block, des concurrents ont apparemment déjà fait quelques tours de piste. On n’y a vu que du feu Il fallait s’y attendre. Les gesticulations de bras de fer concernant les camions entre la Commune Urbaine d’Antananarivo et les éléments de la présidence n’étaient nullement des intimidations mais les affrontements d’un duel invisible. Réponse du berger à la bergère, avec la nomination de son président de mari en tant que conseiller spécial, madame le maire a confirmé, une fois de plus, qu’Antananarivo, d’une manière ou d’une autre, est le palier des politiciens pour l’accès au pouvoir suprême.

Qu’est vraiment Antananarivo depuis ces élections municipales Les rues et ruelles sont toujours aussi insalubres, la circulation infernale, les marchands ambulants non maitrisés. Ne serait-ce que dans ce minuscule kilomètre carré de l’avenue de l’indépendance, les gros bras qui se prennent pour Rambo jouent au chat et à la souris avec les commerçants illicites. L’insécurité est toujours inqualifiable de jour comme de nuit. Il faut le dire, aucun changement positif n’est palpable pour le Tananarivien. Pire, on constate que la ville est en train de faner. Remarquez donc les espaces verts, les lambeaux de jardin qui ont subsisté ne sont plus que des terrains vagues, des pots sans fleurs, des coins pour uriner. Observez donc les ronds-points qui ne sont plus entretenus. Alors que la ville a adopté le « Plan bleu, plan vert » qui vise à valoriser les espaces verts, les zones humides pour temporiser un peu cette pollution grandissante. Oui, il est important de maîtriser les

marchands, mais délaisser le peu de beauté urbaine qui aurait dû donner un cachet à cette ville est la tuer. Que sont devenues les belles pépinières de la Commune Urbaine d’Antananarivo

Est-ce qu’on a toujours besoin de l’appui de la Région Île de France pour avoir les mains vertes

De l’autre côté, il faut aussi se demander ce qu’est devenu ce pays durant ce mandat présidentiel. En faisant son discours en marge du conseil des ministres à Tamatave, l’homme qui se dit fort de la Nation a posé sa vision de ce qu’il aurait réalisé. Les mots sont inqualifiables…les maux sont inqualifiables. Un exemple parmi d’autres : le Président est bel et bien revenu sur sa promesse de propagande de pouvoir résorber en trois mois les problèmes de délestage. Et dans son allocution, il a osé affirmer que trois mois après son élection, les problèmes de la Jirama sont bel et bien du passé. Au même moment, ici et là, dans tout Madagascar, des villes, des foyers tombent dans le noir: coupure d’électricité. On ne sait plus où donner de la tête tellement les problèmes

s’amassent de jour en jour dans ce pays: la famine tue dans le sud, les dahalo égorgent à tout bout de champ, les pilleurs des deniers publics se pavanent.

Tout va bien pour nos deux compères, ils s’indignent, l’un comme l’autre, concernant les tee-shirts, la corruption, le manque d’éthique, la pauvreté. Ils se disent, l’un comme l’autre, victimes et sont auprès du peuple malagasy. Mais qui, qui sont donc les responsables. La pauvreté, la corruption, la malnutrition chronique, le délestage, les pillages ne sont point des hasards. Ce sont des choix, des choix des politiques. Mains propres, conscience tranquille

Mbolatiana Raveloarimisa