Setrin’ny lahatsoratra (Chronique VANF, «Consommer de la Culture générale», L’Express de Madagascar, 14.09.2016) dia nanoratra, andaniny, Rtoa Ravelomanana Jacqueline, Mpikajy Tantara ary isan’ny mpampianatro tamin’ny 1989 ; ankilany, Atoa Andriamihaja Solonavalona, Mpikambana maharitra ao amin’ny Akademia Malagasy.

Raha fehezina ny «Chronique VANF» voalaza etsy ambony dia tsotra : handraisan’ny Fanjakana andraikitra, hametraka isaky ny Tsena eto Madagasikara, «écran géant» hizarana ranofotsiny «documentaires» mpampitombo fahalalana sy anatra ho an’ny vahoaka izay sendra mandalo eo, indrindra moa fa ireo variana miady amin’ny fiainana.

Mety tsy ho takatry ny volan’ny besinimaro ny «Voyage», «Ushuaïa», «Thalassa», «National Geographic», «Discovery», ka izay indrindra no andraisana andraikitra hanaparitahana azy : jereo Nosy Maorisy saonjo nihoatra ilay akondro Madagasikara ; jereo ny varotra trondro any Sina fa anaty aquarium fa tsy hoe ahahaka amin’ny hainandro sy vovoka ny hazandrano ; jereo ny tsena manara-penitra fa tsy miboretaka amin’ny tany sy fotaka ; jereo ny fiompiana kisoa any ivelany fa tsy voatery ho biby maloto sy voretra io lamboresy io ; jereo ny fivavahana bodista fa tsy mba maneritery ny hafa na mila vanona amin’ny manodidina ; etsetra etsetra.

Ramatoa Ravelomanana moa nankasitraka : «Tsara be ny zavatra voalazanao, fa ny olona tokony hamaky ny « paper » toy ny anao itony ve mahatsapa ny zavatra soratanao. Zavatra tena bitika tsy mila « Vola avy any … » anie dia efa afaka mampianatra ny maro anisa e. Vao any amin’ny kilasy ny madinika indrindra dia efa tokony atao daholo ny fihetsika, ezahana hahazo fisainana hahatonga anao ho olombelona na tsia : mihogo volo isan-maraina, manapaka hoho rehefa tokony ilaina izany. Ny sekolin’ny mpanjanaka tsy nisy vola avy any ivelany fa ianao Malagasy io ihany no nasainy ny saina sy hanao izay maha olona anao ».

Andriamatoa Andriamihaja kosa nanakiana mafy, saingy antony hafa : «Miteny satria tsy fantatro raha tena hainao ny fiavian’ny tanataran’ny kianja 13 May 1972 Antony politika no nitarika an’io ary tsara hoa fanatrareo rehetra eto amin’ny Facebook, indrindra ianareo tanora 30 na 40 taona : fantaro fa fanoherana ny fitondrana Tsiranana izay fitondrana napetraky ny Frantsay nanomboka tamin’ny 1947 namonoana ny MDRM ary nananganana ny PADESM. MDRM = Fahaleovantena; PADESM = kolonia frantsay (satria nitsipaka ny fitakiana ny Fahaleovantena ny PADESM tamin’ny 1946 fa nilaza mazava ny hiaraka amin’ny Frantsay). Rehefa tonga ny 1958 dia nomen’ny Frantsay an’ny PSD (tarihin’Atoa Tsiranana) ny lazainy hoe « Fahaleovantena » ary nomeny fahefana hanangana ny Repoblika Malagasy voalohany. Tsy tena fahaleovantena io fa sarintsarina fahaleovantena, fahaleovantena sandoka. PSD= PADESM = kolonia frantsay.

Inona no nitranga tamin’ny 1972 ? Ny tolona notarihin’ny mpianatra (fitakian’ny mpianatra dokotera Befelatanana) ampitovy lenta ny fianarana dokotera Befelatanana amin’ny fianarana dokotera Universite (mazava ho azy fa foanana izany ny fianarana Befelatanana ary hirotsaka amin’ny fanadinana Universite daholo ny mpianatra rehetra). Niitatra anefa ny fitakiana nanjary fangatahana fampianarana mitovy lenta, fampianarana tsy miangatra ho an’ny rehetra. Rehefa novonoina ilay mpianatra tamin’ny Lycée tany Ambalavao, Modeste, ka naondrana tamin’ny aeroplanna nogadraina tany Nosy Lava ireo mpianatra nivory teny amin’ny Universite nisy anjatony, toa 300 tany ho any, dia tezitra ny mponina ka nirohotra niakatra teny Andafiavaratra, toeram-piasan’ny Filoha Tsiranana tamin’izany fotoana izany nitaky ny hamerenana haingana dia haingana ireo mpianatra natao sesitany tany Nosy Lava.

Tsy mbola nisy vahoaka maro toy izany tamin’ny tantaran’ity Antananarivo ity hatramin’ny naha Antananarivo an’Antananarivo, na tamin’ny fotoanan’ny Fanjakana Malagasy taloha na tamin’ny andron’ny kolonia, niakatra teny Andohalo sy Andafiavaratra nihazo an’Imarivolanitra na nandalo taty Anjohy. Izany no atao hoe fihetsem-bahoaka andalambe ary nitohy tety amin’ny Kianjan’Analakely.

Rehefa nitifitra ny polisy FRS (baikon’ny fitondram-panjakana), tifitra bala tena izy, dia maro ny maty : datin’ny 13 May 1972 io ary nanomboka teo dia nitondra ny anarana hoe: « Kianjan’ny 13 May 1972 » ho fahatsiarovana ireo maty niaro ny tena Fahaleovantena. Nanomboka teo no nianjeran’ny Fitondrana Philibert Tsiranana. Manao fihetsem-bahoaka andalambe daholo ny olona rehetra eran’izao tontolo izao rehefa tsy mihaino izay fangatahana sy hetahetany ny Mpitondra fanjakana: fihetsem-bahoaka andalambe any Frantsa, any Birmania, na hatrany Rosia aza. Koa ahoana no lazainao hoe: « foutoir de la rue » izany hetsi-bahoaka izany ? »

Tsy miova ny hevitro : «foutoir de la rue» hatrany ny hetsika an-dalambe satria raha hay ny hevitra fototra ary hita ny dia voalohany, tsy misy mahalala inona no hiafarana ary rahoviana vao hijanona ny korontana. Mety ho tsara sy masina ary mendrika tokoa izay tao an-tsain’ny olona nitroatra tamin’ny 1972, saingy ny zava-nisy dia ireny : «tantely afa-drakotra» ka voadoro ny Lapan’ny Tanana sy ny Taratasim-pianakaviana rehetra tao ary dia teraka ilay toe-tsaina lomorina hoe «fanjakan’ny madinika».

Tonga lalan-kita kisoa moa ny fomba fanao tamin’ny 1972, ka dia hitsin-dalana ny midina eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey : 1991, 2002, 2009. Fihetseham-bahoaka hoe ? Vahoaka iza ? Vahoaka an’alina naka takalon’aina vahoaka an-tapitrisa ? Dia nahazoana vokatra inona anefa : fahefana very hasina, jiolahimboto misavika fanjakana, fananam-pirenena atao rapa-dango.

Eny e, resaka hafa iny. Fa raha toa ka voazara amin’ny vahoaka isaky ny Tsena ny soa fianatra rehetra manerana izao tontolo izao, tsy ho voarebireby hanara-dia ny mpamandrika toerana eny amin’ny Kianja 13 mey ny vahoaka.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja