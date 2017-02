«Madame, au cas où vous souhaiteriez m’entretenir, je suis entièrement à votre disposition» ; « (…) est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour nous entretenir et nous éclaircir beaucoup plus » ; « (…) je suis ouvertement à votre disposition ».

Ces messieurs de la vieille école auraient sauté de joie en recevant ces quelques phrases venant de jeunes damoiselles en détresse. Un homme « normalement constitué » pourrait-il rester de marbre devant de telles avances Nullement besoin d’être un génie de la drague et du décodage des subtilités des mots et des gestes des descendantes d’Ève pour savoir ce que ces phrases coquines suggèrent. Tout semble être dit : elles ne souhaitent qu’à être entretenues et sont entièrement à disposition. Pas de souci, elles sont prêtes à vous voir directement pour éclaircir les règles du jeu et sont ouvertes à toute proposition.

Détrompez-vous, ce n’est nullement une blague. Ces phrases ont été écrites par des damoiselles qui n’ont pas les intentions qui pourraient se cacher derrière leurs phrases traitresses. Il s’agit en fait de jeunes femmes qui sont soit en train d’élaborer leurs documents de recherches universitaires, soit à la recherche d’informations et qui sont en quête de personnes ressources. La première, est en niveau doctorat ; la seconde est en niveau de master I dans des universités et institutions de renom.

Ne vous méprenez donc pas, messieurs, si vous recevez des lettres professionnelles et qu’en bas des différentes demandes, on vous suggère sans détour des atours. Ce n’est nullement la vraie intention de ces jeunes femmes et hommes. C’est que, mises à part les révolutions des orthographes, le sens des mots a également été lifté à mort. Par le langage SMS, les inventions linguistiques des réseaux sociaux, ni la langue de ce cher Molière, ni d’ailleurs celle d’Andrianam­poinimerina n’ont survécu.

Le jeune Malgache urbain est d’un premier abord parfaitement bilingue. Ça discute en Français, ça frime en français mais si on y prête un peu l’oreille, ça frôle un créole incompréhensible. Quand vous avez à corriger une quarantaine de copies d’un examen de géopolitique, vous vous apprêtez à au moins deux supplices. Tout d’abord, le supplice du déchiffrage des phrases des étudiants. Puis, le supplice de comprendre ce que ces mots dans une phrase veulent dire. Et finalement, vous vous arrachez les cheveux pour comprendre les tenants et aboutissants de ce que peut bien raconter la personne.

La limite entre le texte SMS, les argots, autres inventions linguistiques et le travail scientifique n’est plus. Vous avez une mixture qui vous fait réfléchir au niveau de vos étudiants, mais également sur votre âge. On se pose facilement la question si on est de la « préhistoire » et si on a raté une étape de l’évolution du langage.

Moins sérieusement, on dit que c’est dans le verbe que nous semons la sagesse. Pour preuve, un « t » qui se mute en « s » par inadver­tance ou par méconnaissance peut créer de moult dangers pour l’auteur de la faute. Balance entre un « s » et un « t », le Texto de Ravel devient facilement un Sexto.

