Nampandefitra ny hambom-pony rehefa nahatsapa ny tsy fitiavan’ny maro an’isa azy, na ny mpiray antoko aminy aza, i François Hollande, Filoham-pirenena frantsay, ka nanapa-kevitra ny tsy hilatsaka hofidiana Filoham-pirenena fanindroany intsony. »Noho ny tombontsoam-pirenena » no nambarany fa antony nandraisany izay fanapahan-kevitra izay. Nampanonofy Malagasy maro avy hatrany izay fihetsiky ny Filoha frantsay, nampiseho ny maha-olom-panjakana feno azy izay. « Raha mba manao toy izany mantsy ny antsika », hoy ny faniriana niverimberina. Ahiana mafy tsy ho to anefa izany raha ny fitiavan’ny mpanao politika eto amintsika io seza io. Ny Filoham-pirenena izao raha vao tafaverina avy any amin’ilay

fihaonana fangatahana famatsiam-bola sy fisintonana mpampiasa vola notanterahina tany Paris dia tsy maintsy hizahozaho amin’ireo volabe nampanantenaina. Tsy maintsy hampiasainy hamantsihana ny sezany indray io resaka fampanantenana famatsiam-bola io. Mbola ho avy aza ny famoronana lalàna isan-karazany hiantohana ny fandresena ary hanilihana izay mpifaninana mety hanelingelina. Mety ho tonga hatramin’ny fikitihana ilay lalàna fototra mihitsy ny raharaha. Ireo mpitaty ran-kena sy ireo mpanasoaso rahateo tsy maintsy hilaza aminy fa mbola mamim-

bahoaka aoka izany ilay Filoha ! Raha mba fantany mantsy…