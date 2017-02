Un scandale dans l’air. Le Président de la république remettra jeudi les distinctions de l’Ordre du mérite sportif à des centaines de jeunes champions, d’anciennes gloires, de techniciens et de dirigeants dévoués au sport. Une initiative louable, certes, mais qui a été mise à profit par certains petits malins pour mettre dans la liste, des noms qui n’ont aucun mérite d’y figurer. Du coup, certaines illustres personnalités qui auraient dû se trouver en tête de liste ont été occultées.

Comme son nom l’indique, l’ordre de mérite sportif ne doit être attribué qu’au mérite, contrairement à l’ordre national qui peut-être octroyé par complaisance, par copinage ou pour des raisons politiques. Mais le fait est, qu’à chaque vague de récipiendaires, il y toujours des intrus et des grands oubliés. Le cru 2017 n’échappe pas à la règle. L’esprit sportif n’a pas visiblement été le conducteur des choix.

Pour certaines disciplines, la subjectivité et la complaisance sautent aux yeux. Comment ignorer l’ancien président de la Fédération malgache de tennis, Serge Ramiandrasoa parmi les heureux élus. Avec Josoa Rakotonindriana et Serge Andriamampandry, eux aussi omis dans la liste, il a été le grand artisan du développement du tennis avec l’adhésion de Madagascar à l’ITF en 1996, l’organisation de la CAN la même année, l’accueil de la Coupe Davis en 2000… Sans oublier les nombreux jeunes champions qui ont éclos durant son règne de 1990 à 2004.C’est un crime de les ignorer.

De grandes figures du tennis sont également royalement écartées de la liste, à l’image de Jacob Rasolondrazana, Lofo Ramiaramanana, Zarah Razafimahatratra, si on prend comme critère un titre africain. Mais comme certains privilégiés ne remplissent pas cette condition, on peut élargir la liste à Tony Rakotomalala, Lina Randriamifidimanana, Aina R’Abel, Andry Rampanarivo, Thierry Rajaona, Bao Rasalama, Jean Baptiste Rakotondravelo…

En basket-ball, des joueurs comme Jean André Ndremanjary, Mamy Ravelomanantsoa, Henri Randrianjatovo, Tombo, Jeannot Ravonimbola, entre autres, méritent amplement le grade de commandeur s’ils ont déjà reçu l’échelon inférieur.

Dans les autres disciplines, la liste n’est pas non plus exempte de tout reproche, avec les mêmes injustices et préférences.

Visiblement on a encore jeté une peau de banane sur le passage du Président en confectionnant une liste faite à la hâte où les noms des récipiendaires comportent d’énormes fautes. Comment peut-on donner le grade de commandeur alors que le plus grand athlète de tous les temps, en l’occurrence Jean Louis Ravelomanantsoa, n’avait eu droit, à titre posthume, qu’à une misérable insigne d’officier. Une inculture révoltante, une injustice flagrante, une ingratitude répugnante. Ailleurs, il aurait eu la plus grande distinction réservée à une personnalité civile, ici la Grand Croix de 2e classe.

L’État compte courtiser le monde sportif à travers cette remise massive de distinctions honorifiques, mais la polémique risque de prendre le dessus à cause de ces anomalies et de ces critères discutables dans le choix des personnalités à décorer. Plutôt qu’une reconnaissance, l’initiative sèmera la zizanie dans un monde où les acteurs sont abandonnés et ne reçoivent que des médailles en plaqué or.

Par Sylvain Ranjalahy