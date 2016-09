Qui peut prêter dix milliards de dollars à Rajaonarimampianina pour sauver Madagascar Voilà la question très simple qui sera posée à la conférence des bailleurs de fonds probablement l’année prochaine à Paris. C’est donc la somme estimée par le Président pour tout faire décoller et surtout résoudre tous les problèmes socio-économiques qui prennent en tenailles le pays. L’expert-comptable a certainement bien calculé avant d’avancer ce montant que d’aucuns peuvent trouver excessif et provocateur.

En fait, c’est tout à fait réaliste car le Président est bien placé pour connaître le manque à gagner de l’État dans les recettes fiscales et les taxes douanières à cause des interventions qui viennent de très haut. Quand on voit que des pays puissants comme l’Égypte et l’Angola ont demandé des aides respectives de 12 milliards et 4,5 milliards de dollars au FMI, on réalise bien que dix milliards de dollars ne suffiront pas pour sortir Madagascar du gouffre. C’est juste un peu plus que l’investissement de Sheritt à Ambatovy.

C’est donc en quelque sorte le gap cumulé de l’État depuis plusieurs années. Mais l’Etat ne peut s’en prendre qu’à lui-même étant donné que cette situation est due à sa permissivité et sa perméabilité dans l’application des règles et lois. Et on voit, de manière claire et flagrante, que ce qui ne rentre pas dans la caisse de l’État va dans le compte d’un particulier. Les perquisitions ont ainsi de positif qu’elles permettent de rendre public la déclaration de patrimoine de certaines personnalités qui ne l’ont jamais fait.

L’opinion découvre et reste baba devant des joyaux bâtis en quelques années par des responsables ou opérateurs dont on connaît ce que l’État leur donne dans les bons de caisse. Ils ne peuvent être que le fruit soit de la corruption, soit d’un détournement de fonds, soit d’un trafic de bois précieux, de drogue ou d’or, soit de rançon de kidnapping ou de braquage. L’âge de la retraite aura beau être élargi jusqu’à 80 ans, un haut fonctionnaire de l’État n’aura jamais les moyens de s’offrir de tels palais. Ailleurs, pareils signes ostentatoires de biens mal acquis fait immédiatement l’objet d’une enquête sans attendre qu’une plainte soit déposée.

Si Madagascar fait partie des cinq pays les plus pauvres au monde, il regorge également de Crésus comme l’a montré le classement des hommes les plus riches en Afrique où des «Malgaches» figurent. Un paradoxe que les théories économiques sont incapables d’expliquer.

Certains individus sont plus riches que l’État. Et si ce dernier est sans le sou, c’est parce qu’il s’est laissé ruiner par ces délinquants financiers, ces corrupteurs, ces braqueurs de la haute finance.

Il est bien évident que les bailleurs de fonds traditionnels comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale ne concluront jamais un accord d’un tel montant avec Madagascar dont la gouvernance laisse à désirer avec un niveau de corruption sans égal, une assiette fiscale symbolique, des recettes douanières squelettiques, des trafics permis et encouragés par l’État, une balance commerciale nettement déficitaire… On ne prête pas à un pays dont la capacité de remboursement est négative. L’accord sur la Facilité élargie de crédit du FMI d’un montant de 340 millions d’euros, équivaut déjà à 120 % du quote-part de Madagascar au sein de cette institution. Autrement dit, c’est plus qu’un plafond.

L’idée est maintenant de demander à ces milliardaires de venir à la rescousse de l’État. Juste un retour d’ascenseur à moins que l’État compte passer à la saisie de leurs biens ou au blocage de leurs comptes. Ce qui est tout à fait dans ses droits. A-t-il assez de cran pour procéder de la sorte Rien n’est moins sûr quand on voit le laxisme qui règne dans tous les domaines et qui empêche l’État de se procurer les moyens de son ambition.

Une question de volonté et de courage politique plutôt que de fonds.

Par Sylvain Ranjalahy