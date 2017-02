A la lecture des dernières nou­velles (projets présidentiels portés sur le numérique), l’explosion du nombre et de l’envergure des « projets présidentiels » porte à com­mentaire. Il est difficile maintenant de distinguer « projet présidentiel » de « projet PPP » de « projet gouvernemen­tal » de « projet électoral ». Pourtant, la Constitution est claire : le gouvernement, composé du Premier ministre et des ministres, met en œuvre la politique générale de l’État. Le président de la République ne fait que déterminer et arrêter cette PGE, et contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’action du gouvernement. Présider est différent de gouverner. Chef de l’État est différent de chef du gouver­nement. Pourquoi porter ainsi à la prérogative du Président l’exécution de projets qui devraient relever de l’action gouvernementale, sous l’autorité du Premier ministre ?

Le concept de « projet présidentiel » n’est pas défini par la loi et devrait l’être pour plusieurs raisons. D’abord, du point de vue budgétaire, la Loi de finances devrait non seulement énoncer mais quantifier les projets dits présidentiels. La loi de finances, étant une loi organique, autoriserait, en même temps, l’existence même de ces projets présidentiels, qui ne le sont autrement pas. Ensuite, par rapport aux organes d’exécution de ces projets présidentiels : lesquels sont inscrits sur le budget de la Présidence et lesquels sur le budget du M2PATE, le ministère chargé de ces fameux projets présiden­tiels Plus ces projets prolifèrent, moins les différentes attributions et compétences des ministères sont claires. En effet, le Ministère chargé des projets présidentiels commence à usurper des pouvoirs d’autres ministères, et les ministres commencent à répondre, de moins en moins, à l’autorité du Premier ministre que du Président. Outre la question de « qui fait quoi », il y a celle des compétences techniques. Le M2PATE, est, certes, chargé de l’aménage­ment du territoire, mais cela ne veut pas dire qu’il devrait verser directement dans la mise en œuvre de travaux publics et d’infrastructures. Voici qu’il confectionne des routes, avec les résultats que nous connaissons.

Au lieu de faire l’exception, le projet présidentiel semble devenir la règle, sinon la seule action gouvernementale. Cela ne va que s’empirer avec la mise en oeuvre de la loi PPP et l’approche des élections. Une clarification du statut juridique et constitutionnel du projet présidentiel s’impose.

Par Sahondra Rabenarivo