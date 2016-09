Ministre auprès de la présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement. Voilà une anomalie passée inaperçue dans la structure du gouvernement Mahafaly. Elle reflète toute la forme de gouvernance de l’administration Rajaonarimampianina. L’imbroglio entre l’État et Tiko concernant le terrain d’Andohatapenaka et l’usage abusif des prérogatives de puissance publique l’ont montré de

façon éhontée.

Un gouvernement est censé devoir concrétiser le programme du Président adopté par les électeurs. Consacrer un méga-ministère pour exécuter les projets présidentiels constitue purement et simplement une aberration. C’est d’autant plus inacceptable que les projets providentiels ne figuraient pas dans son programme lors de la campagne électorale et se conçoivent au gré de la conjoncture et en fonction du «business» avec les investisseurs.

Il est vrai qu’il est difficile de détailler les projets dans un projet de société mais il devait y avoir un minimum de visibilité. Sinon, c’est l’opacité totale concernant ces projets où tout semble se faire et se conclure avec une légèreté ahurissante selon des accords à «l’amiable», au mépris de toutes les procédures nécessaires dans le cadre d’une exploitation minière par exemple. Il est impossible qu’on puisse conclure une étude d’impact environnemental en six mois et octroyer presto-illico un permis d’exploitation pour le cas de Soamahamanina.

Dans le Livre Rouge de Ratsiraka, il était bien marqué la construction d’un stade pour chaque chef lieu de faritany, d’une université pour chaque faritany (province), d’un lycée pour chaque fivondronana, d’un CEG pour chaque firaisana, d’une EPP pour chaque fokontany. Tout était également bien tracé et hiérarchisé dans le domaine de la santé tout comme la construction des infrastructures routières (la route de la Concorde, la RN2, les ponts…). Là où Ratsiraka ressemble à Rajaonarimampianina c’est que les deux accaparent les réalisations de l’État au profit d’une propagande personnelle, voire un culte de personnalité. Le Président devient la providence, rien ne peut se faire sans lui, tout se fait grâce à lui.

Reste à savoir si tous ces projets sont bel et bien inscrits dans la loi de finances. Si c’est le cas pour certains travaux comme la construction de la voie rapide Tsarasaotra-Ivato, il y a fort à parier que les subventions et primes remises aux sportifs, les oboles accordées aux organisations confessionnelles, les soutiens à diverses associations… ne sont inscrits nulle part. À moins que le Président les soutire du budget colossal de la Présidence. Ce qui est encore plus grave car une institution comme la présidence est a priori soumise aux règles de la comptabilité publique. Tout décaissement doit ainsi suivre strictement les procédures.

À l’époque de la Transition toutefois, la Présidence avait payé ses transactions en espèce à l’image des insertions publicitaires dans les journaux. Visiblement on se servait d’une caisse noire, et il n’y avait aucune traçabilité. Comme on ne change pas une recette qui marche et comme à l’époque, Rajaonarimampianina détenait les cordons de la bourse, il n’y a aucune raison de changer de méthode. L’État de droit est une notion réservée à la Justice et aux forces de l’ordre, et ne concerne pas les règles à observer dans la gestion de l’argent public.

La pire forme de la mauvaise gouvernance est la confusion entre le rôle d’un expert-comptable et celui d’un ordonnateur de dépense. Le drame est que les rôles sont aujourd’hui inversés. Celui qui est censé devoir contrôler le bon usage des finances de l’État est devenu le dépensier de service sans auditeur ni commissaire au compte. Quelle calamité. On sort des incartades d’un chef d’entreprise qui avait cousu un pantalon spécial où il avait mis ensemble sa poche et celle de l’État et on entre dans les dérives d’un spécialiste de la comptabilité qui confond comptabilité nationale et cahier journal. Le résultat est bien évidemment le même. Le pays est saigné à blanc, dépouillé de tout son potentiel. Reste à espérer un projet providentiel pour mettre fin au massacre.

Par Sylvain Ranjalahy