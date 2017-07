«Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme. Je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de coeur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes». Ce furent les mots de Simone Weil devant les députés français au moment de présenter la loi qui allait légaliser l’IVG (interruption volontaire de grossesse).

À Madagascar, l’étude de la loi sur l’avortement a été reportée à octobre 2017 par les Sénateurs. À l’époque de cette décision, le

30 juin 2017, mourait Simone Weil, celle qui avait légalisé l’avortement en France. C’était en 1974. Soit tout de même sept ans après l’Abortion Act au Royaume-Uni. En 2008, le Président de la République en personne, Marc Ravalomanana, avait publiquement pris position contre la dépénalisation de l’avortement. L’église catholique malgache avait abondé dans le même sens.

En France, depuis 1982, l’IVG est remboursée par la Sécu. L’entrave à l’IVG est même devenu un délit en février 2017. Tout le contraire chez certains médecins italiens qui peuvent se revendiquer «objecteurs de conscience» pour refuser de pratiquer l’avortement, bien que l’Italie l’ait légalisé.

Ceux (parce qu’ils accompagnent celles) qui ont déjà eu recours à l’avortement connaissent cette oppression de clandestinité. La décision elle-même est comme chuchotée à sa conscience. L’acte est honteux. Sa douleur demeure cachée. Le réconfort, comme l’intervention, se fait en catimini.

Une légalisation de l’avortement assurerait le confort et la sécurité d’une intervention qui ne serait pas plus illicite, ni plus dangereuse, qu’un rendez-vous chez le gynécologue (oui, il y a toujours plus de gynécos hommes que de femmes et la question semble tranchée dès la deuxième année de Médecine).

Les avancées, justement, des techniques médicales permettent de conjurer ce que hier on abandonnait au destin : «lahatra», «vintana», «anjara». Le suivi du liquide amniotique, par exemple, sert à diagnostiquer d’éventuelles maladies génétiques, les anomalies chromosomiques, ou des pathologies hémolytiques, qui décident la nécessité d’un avortement thérapeutique.

Comment, par exemple encore, infliger une double peine à une femme victime de viol : outre l’atteinte à son corps, elle devrait porter l’enfant d’un salaud qui mériterait, d’ailleurs, la peine de mort que les députés malgaches ont malencontreusement supprimée de notre arsenal pénal ! Même la Pologne et Chypre, deux pays opposés à l’avortement, lèvent le veto dans le cas d’un viol. En Europe, Malte et l’Irlande restent les deux sanctuaires qui prétendent défendre la vie, même fruit d’un viol.

Alors que le président français Émmanuel Macron a pointé du doigt la smala innombrable d’encore trop de femmes en Afrique en particulier et dans le Tiers-Monde en général (huit enfants, c’etait pour les générations nées en 1910, dans ma famille), on pourrait adopter une posture de double précaution en matière de planification familiale : la prévention par l’éducation, l’équipement par les préservatifs (ou la pilule), mais aussi la solution médicalisée par l’avortement pour les spermatozoïdes qui passeraient entre les failles du discours et les hésitations du latex. En Finlande, quand une femme compte déjà quatre enfants ou si elle justifie de réelles difficultés économiques, on l’autorise à pratiquer l’avortement.

Pour la période 1979-2015, entre l’année du lancement de la politique de l’enfant unique et l’autorisation d’un deuxième enfant, les autorités chinoises revendiquent avoir évité 400 millions de naissances, contribuant ainsi au miracle économique chinois. Il n’est pas question de souscrire ici à la pratique des avortements forcés, ni des contraceptions sélectives épargnant les foetus mâles, ni d’exposer les familles au risque de non-renouvellement des générations avec un taux de fécondité inférieur à 2,1 enfants par femme.

Mais, il faut arrêter d’invoquer la Culture pour simplement nier le bon sens. «Fito lahy, fito vavy», à la seule condition d’avoir les moyens de leur civisme. La démographie reste un enjeu existentiel : quand les familles éduquées de la classe moyenne ne font plus suffisamment d’enfants, il ne faut pas s’étonner que la démocratie par le nombre soit tirée vers le bas par la masse critique des enfants trop nombreux à la charge des familles les plus démunies. Trop d’enfants, pas de moyens, santé précaire, instruction lacunaire, éducation défaillante : un cocktail explosif qui peut sceller le sort d’une civilisation.

Nasolo Valiavo Andriamihaja