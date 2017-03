Le comble de l’indécence. L’Etat malgache a supplié le Prince Albert II de Monaco pour faire un lobbying en faveur du Père Pedro Opeka pour qu’il soit nominé au Prix Nobel de la paix. Voilà une idée qui ne manque pas de sel. Grâce à la pauvreté Madagascar pourra se faire un nom parmi les Nobel de la paix comme Nelson Mandela, Mère Teresa, Le Dalaï Lama, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Théodore Roosevelt, Liu Xiabo…Il va sans dire que l’œuvre du Père Pedro n’a rien à voir à celle de l’Abbe Pierre ou celle de Mère Teresa et mérite amplement cette célèbre distinction. Sortir de la pauvreté chronique un peu moins de d’un million de personnes, leur donner un toit, une éducation, un avenir et surtout une dignité sans un vaillant sou de l’Etat dont la seule action positive a été de reconnaître l’Association Akamasoa d’utilité publique en 2004 sous Ravalomanana, n’est pas à la portée du premier venu.

On se demande pourquoi l’Etat n’a jamais franchement soutenu les actions du Père Pedro alors que l’Union Européenne, la Principauté de Monaco,les clubs de service comme Le Lion’s Club et les Rotary Club et d’autres donateurs épaulent Akamasoa depuis sa fondation en 1989. Pour un pouvoir qui a fait un leitmotiv la lutte contre la pauvreté, c’est consternant de constater qu’aucune rubrique en faveur des actions comme celles de Père Pedro ne figure dans la loi de finances. Il est vrai qu’en terme de communication et d’image, c’est moins valorisant que les actions tape-à -l’œil à l’image des secours d’urgence aux victimes d’incendie comme celles effectuées par le Premier ministre pendant le week-end aux 67 hectares.

En 38 ans , le Père Pedro a pu construire plus de quatre mille logements à Akamasoa soit nettement supérieur à tous les projets de logements des régimes Ratsiraka, Ravalomanana, Rajoelina, Rajaonarimampianina confondus dont l’acquisition est compliquée et le Prix dépassant largement les possibilités du commun des Malgaches dont le revenu per capita moyen équivaut à 1,5 dollar par jour après les nouveaux prix des carburants.

Si l’Etat avait réellement pensé à la population, le mirage de Ratsiraka de construire trente cinq mille logements par an aurait été concrétisé, du moins en partie. Hélas, la politique de logement est un business florissant repris à son profit par chaque nouveau régime. Pire, un ancien Chef d’Etat a eu le culot de vendre les logements administratifs au point que les fonctionnaires sont tous des sans domicile fixe avec une indemnité de logements de 3000 ariary.

Si le Père Pedro , déjà proposé en 2012,obtient le Nobel de la paix, dont l’octroi fait souvent l’objet de controverse, il touchera un chèque d’un million d’euros et l’Etat s’enorgueillira de son exploit. C’est une contribution non négligeable et le titre sera célébré comme un titre mondial en football que le féru de ballon qu’est le compatriote de Messi préférerait de loin.

L’Etat reconnaît à travers cette proposition indécente son manque de volonté et son incapacité à lutter pour de vrai contre la pauvreté. On a beau annoncer une croissance de 4,7%, il n’y a pas à s’en infantuer si cela relève absolument du domaine de l’abstrait et de la manipulation si le pouvoir d’achat de la population s’effrite comme peau de chagrin, si la hausse des salaires vaut dix fois moins celle du prix des biens et des services . En 2001,le gouvernement de Ratsiraka se vantait d’avoir redressé l’économie avec une croissance positive alors que le pays faisait partie des pays pauvres très endettés. Quelle divagation!

Il n’y a pas à s’en vanter. Le comité du Nobel aimerait bien récompenser le Père Pedro mais il se trouve dans une situation particulière. Pour la première fois, un lauréat l’aurait été grâce au soutien de son pays de résidence monnayant sa pauvreté. Pourquoi après tout ? Finalement la pauvreté peut-être une richesse quitte à savoir l’exporter.

Sylvain Ranjalahy