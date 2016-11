Est-ce une démission de fait, une indifférence délibérée ou simplement une incapacité à gouverner Il y a le tout à la fois et a fortiori le dernier cas. L’absence de réaction, voire le silence du gouvernement, face à l’ampleur prise par la vindicte populaire, à la révolte contre les autorités et les forces de l’ordre, dépasse l’entendement. Face à cette inertie ahurissante qui conforte l’idée que l’État n’a d’yeux que pour le sommet de la Francophonie et se moque royalement du reste, les drames se suivent et se ressemblent.

Après celui de Mananjary, la population de Mampikony a voulu se faire justice sur des bandits et ont incendié la brigade de gendarmerie dont les éléments ont riposté par des tirs à balles réelles. À Sambava, les habitants ont également «brocheté» des prétendus voleurs de vanille. À Vatomandry trois présumés voleurs d’ossements humains ont été brûlés vifs par la population furieuse. Une réaction plus ou moins attendue justement à cause du laxisme de l’État face à ce fléau vieux de plus de trente ans qui n’a jamais fait l’objet d’une enquête sérieuse et approfondie.

L’enquête ne va jamais au-delà de ceux qui ont la malchance de se faire prendre avec leur lugubre marchandise. On n’a jamais cherché ni les commanditaires du crime ni l’utilisation des ossements humains ni les acheteurs des produits. À la longue, la situation a fini par exacerber les victimes poussées vers la loi du talion dès qu’elles attrapent des voleurs sans peur et sans reproche. Désormais, la seule règle c’est os pour os. C’est la seule façon de se venger pour beaucoup de familles dont les tombeaux ont été vidés, certains sont du coup à louer, et qui n’ont plus de razana pour les protéger et leur donner une bénédiction. Reste à espérer que leurs chers disparus ressusciteront malgré tout en chair et en os, au pis aller en chair sans os.

En une semaine, la série noire continue à une vitesse vertigineuse et semble se généraliser avec l’accord tacite de l’État. Qui ne dit mot consent. Au final, c’est lui-même qui risque d’être mis sur le bûcher à force de laisser la situation pourrir plus ou moins volontairement. Il n’a même pas eu le temps de mettre à profit au plan politique, comme à son habitude, des tragédies comme l’incendie de Mahanoro ou celui de Mananjary qui a suivi, telle une punition, la mise au feu d’une dame accusée d’avoir profané un site sacré.

Çà sent le roussi partout et plus l’État s’emmure dans sa tour d’ivoire, plus la situation va très vite dégénérer si elle ne l’est déjà, pour échapper à tout contrôle. C’est d’autant plus probable que la situation sociale est loin de s’améliorer. Pire, alors que le délestage reste assez contraignant, les nouvelles taxes n’augurent rien de bon. Et quand, en face, les députés demandent à être exonérés de toute taxe et impôts, on a peut-être là la goutte de pétrole qui pourrait tout embraser. Un caprice qui peut coûter plus cher que le prix d’un 4×4 V8 turbo.

L’État se tire une balle dans les pieds et ne peut pas dans ce cas tout rejeter sur les opposants à qui il a d’ailleurs pratiquement enlevé toute capacité de nuisance. Mais là aussi il s’est compliqué la tache car, désormais, l’Emmo/nat/reg doit lutter contre les «snipers» pour avoir interdit toute manifestation et expression. Les forces de l’ordre doivent avoir l’audace des voleurs d’ossement pour venir à bout des opposants fantômes.

Sylvain Ranjalahy