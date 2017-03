Cela se passe en France. Cela se passe à la Cour de Justice Européenne. Cela se passe en Turquie. Cela se passe aux Pays-Bas. Mais, sur notre île, nous ne sommes plus indemnes de contamination. La liberté que nous avons et le plaisir que nous prenons à nous tenir connectés des choses du village planétaire sont les principaux instruments à l’insu de notre plein gré d’une acculturation sournoise.

Quand François Fillon, ancien Premier Ministre et candidat à l’élection présidentielle du principal parti de droite en France, avait dit, voici sept mois que personne n’imagine le général de Gaulle mis en examen, on avait applaudi au sens de la formule. Ce 14 mars 2017, François Fillon est mis en examen, mais refuse de se retirer de la course à la présidence de la République. Sa réponse désinvolte, «Et alors », peut faire jurisprudence. Spécialement auprès de la classe politique des pays anciennement colonisés par la France. Et surtout quand les partisans de François Fillon récitent cet élément de langage : «en définitive, le peuple décidera». Ce serait donc au suffrage universel, par exemple, d’absoudre les putschistes du tiers-monde à l’origine du trafic à échelle industrielle du bois de rose. Toutes les enquêtes de la police ou de la gendarmerie, toutes les procédures devant la justice, toutes les dispositions pénales, pourraient donc être purement et simplement annulées par un bulletin de vote…

Ce même 14 mars 2017, la Cour européenne de justice rendait son verdict : il est possible à une entreprise d’interdire le port de tout signe extérieur de religion ou de philosophie sur les lieux de travail, au nom de la neutralité. La procédure faisait suite à deux affaires concernant, chaque fois, le port du foulard islamique. Il est intéressant de noter que jamais, auparavant, la religiosité des autres croyances n’avait autant posé problème dans cette Europe ouverte à toutes les races, à toutes les cultures, à toutes les religions. Et même ouverte à l’éventualité de l’entrée de la Turquie dans l’Europe.

En Turquie, justement, depuis le 22 février 2017, les femmes militaires peuvent désormais porter le foulard islamique. Évolution qu’on sentait inéluctable depuis la purge opérée dans les rangs de l’armée, après le «putsch» du vendredi 15 juillet 2016. Rappelons inlassablement que Recep Tayyip Erdogan est celui qui avait récité les vers de Ziya Gölkap : «Les mosquées sont nos casernes, les minarets nos baïonnettes, les dômes nos casques, les croyants nos soldats».

Dans la tradition kémaliste, l’armée avait toujours été la gardien de la laïcité. Mais, c’était avant que 9.000 militaires fassent l’objet d’une procédure judiciaire, dont 26 généraux et amiraux. Pareillement, le secteur de l’éducation a été expurgée de 15.000 employés soupçonnés de sympathie envers la Fondation Gülen. Dans les universités, le port du voile islamique avait été autorisé en 2008. Dans la fonction publique, l’interdiction du voile islamique, qui remontait à 1982, avait été abolie en 2013. Dans la police et la gendarmerie, le port du voile islamique a été introduit depuis juillet 2016.

C’est ce Monsieur Erdogan qui était venu jusqu’à Madagascar réclamer publiquement, le 25 janvier 2017, la fermeture des institutions de la Fondation Fethullah Gülen. C’est déjà le cas au Maroc, depuis le 5 janvier 2017. Le président turc a entamé la même démarche au Cambodge et dans plusieurs pays d’Afrique. Ce n’est pas tant qu’il faille accorder carte blanche à la stratégie de Fethullah Gülen (une alternative au fondamentalisme saoudien ? une théorie qui concilie islam et démocratie ? Une ambition que l’Europe accouche un jour de l’islam ? ). Mais, il est insupportable qu’un autocrate étranger prétende exporter chez nous ses démêlés de politique intérieure. C’est ce que les Pays-Bas ont osé faire en raccompagnant aux frontières une ministre turque et en interdisant la venue d’un autre membre du gouvernement, envoyés faire la propagande des pleins pouvoirs à Erdogan chez autrui.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja