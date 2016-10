L’Iran est-il le meilleur endroit pour les championnats du monde féminins de jeux d’échecs, en février 2017 Un pays où on oblige la femme à porter le voile sous peine d’amende ou d’emprisonnement. C’est la pétition lancée par la joueuse américaine Nazi Paikidze-Barnes, et qu’a rejointe l’ancien champion du monde Gary Kasparov.

Pour faire parler de la femme iranienne, faut-il partager son voile islamique «Partout dans le monde, répond Mehrdad Pahlevanzadeh, président de la fédération iranienne d’échecs, il existe des règles sur la manière de se couvrir le corps. Nous ne voulons forcer personne dans le monde à faire ce que nous faisons, mais les règles en Iran doivent être respectées par tous, y compris les étrangers».

Certes. C’est donc qu’à Madagascar aucune règle n’existe contre ces accoutre­ments venus d’ailleurs. Et je m’interroge où se rendait donc ce convoi avec à bord des enfants malgaches tout de noir vêtus et le voile sur la tête, le jour de la célébra­tion de la mort de Houssayin, petit-fils du Prophète («évènement de Kerbala», publicité dans Midi-Madagasikara, le 12.10.2016).

Depuis la révolution islamique de 1979, le port du hijab est obligatoire en Iran. Moins de quarante ans, ce qui n’a rien d’une prétendument coutume iranienne pluriséculaire. Autre invention de la révolution islamique: les femmes iraniennes sont interdites d’accès dans les stades. Ghonsheh Ghavami avait été emprisonnée en juin 2014 pour avoir voulu assister à un match masculin. Le Hezbollah prétend que la présence des femmes dans les stades va à l’encontre de l’esprit de l’ayatollah Khomeiny et les a ouvertement menacées de «répression sanglante». Le problème était revenu dans l’actualité avant le match de Ligue Mondiale de volley-ball Iran contre États-Unis, en juin 2015.

L’universitaire algérien Mahfoud Amara est clair: «Seuls l’Iran et l’Arabie saoudite obligent leurs sportives à porter le voile. Au Koweït, au Qatar ou aux Émirats arabes unis, le voile tient de la tradition culturelle, dans des pays avec des valeurs tribales fortes. Il y est commun de porter le voile mais il n’existe aucune loi qui l’oblige» (interview Le Monde 25.09.2014).

Sauf qu’aux Jeux Asiatiques de 2014, le Qatar avait retiré son équipe de basket-ball parce que la moitié de ses joueuses portaient le voile (en fait, les joueuses portaient de longs shorts jusqu’au-dessous du genou que venaient rejoindre de longues chaussettes hautes) et que la Fédération internationale (FIBA) interdit le voile pour des raisons de sécurité. Aux championnats du monde de badmin­ton de 2007, organisés en Malaisie, pays qui ferait pourtant passer sa foi musulmane avant son identité nousantarienne, les joueuses étaient habillées «normalement».

Pour Tareq Oubrou, imam de Bor­deaux, «Il n’y a pas d’habit islamique, ni pour les hommes ni pour les femmes. Certains musulmans exagèrent cette pratique et la juge essentielle, alors qu’il n’y a pas de fondement univoque dans les textes». Son attitude libérale lui vaut une fatwa par les fanatiques de Daesh dont il dénonce en retour la «vision ignare de l’islam». Faisant partie de la même liste des «imams de l’impiété (kufr)», le prêcheur saoudien Aid al-Qarni, a été victime, en mars 2016, d’un attentat lors d’une visite à Zamboanga, au sud des Philippines, pays à forte majorité catholique mais dont la partie méridionale est en proie à une rébellion séparatiste islamiste.

Ceux qui ont suivi des cours de cathéchisme n’ont pas oublié comment étaient représentées Marie, la mère de Jésus, ou Marie-Madeleine. C’était le mode vestimentaire de ce temps-là, il y a deux mille ans, et dans cette même région qui vit naître à la fois le judaïsme, le christia­nisme et l’islam. Edmond Stapfer (1844-1908), un docteur en théologie, avait essayé de décrire «La Palestine au temps de J.-C.». Il raconte que le vêtement ample des femmes leur permet de porter dans ses plis différents fardeaux, surtout le grain. Que le port du turban était nécessaire pour se protéger du soleil de Palestine. Il est plutôt convaincant à avancer que «La forme du vêtement arabe est aujourd’hui (il écrivait en 1885), à peu de chose près, la même que celle du vêtement juif d’il y a dix-huit cents ans. Le Christ portait certainement le turban, la coiffure nationale, celle de tous ses compatriotes sans exception. Les peintres commettent une erreur quand ils représentent le Christ tête nue. Le turban du Christ devait être blanc. Sous son turban, il portait les cheveux un peu longs et sa barbe était entière. Le vêtement de dessous était d’une seule pièce, sans couture. Par-dessus, il portait le talith un peu large et flottant. Ce manteau n’était pas blanc car il devint blanc à la transfiguration. Il est possible qu’il fût bleu ou plus simplement encore blanc à raies brunes».

Ce que Stapler dit de l’hygiène l’est également pour l’habit: «L’hygiène se rencontre avec la foi religieuse et plusieurs des ordonnances de Moïse ne sont autre chose que des préceptes hygiéniques ayant revêtu à la longue un caractère sacré». L’habitude de ces toilettes fréquentes, nécessitées par la chaleur au Moyen-Orient, est à l’origine du baptême chrétien et des ablutions rituéliques musulmanes.

Malek Chebel, écrivain, anthropologue et psychanalyste algérien, auteur entre autres d’un «Manifeste pour un islam des Lumières. 27 propositions pour réformer l’islam», a également écrit «Le Kama-Sutra arabe. Deux mille ans de littérature érotique en Orient» (éditions Pauvert, 2006). On peut y lire ces extraits des «Mille et Une Nuits»: «Regarde la pureté de ses flancs argentés, et tu verras la pleine lune apparaître à tes yeux émerveillés. Regarde la rondeur de sa croupe bénie, et tu verras dans le ciel, deux croissants juxtaposés»…

Il faut dénoncer sans relâche l’absurde «haine de la chair» de ces fondamenta­listes, salafistes jihadistes comme wahhabites sunnites ou ayatollahs chiites, qui inventent des règles absentes au siècle de Mahomet et totalement démentes aux XX-XXIèmes siècles.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja