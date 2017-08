C’est à la fois hallucinant et rageant. Le Paris Saint-Germain , club des richissimes saoudiens a payé la somme record de 222 millions d’euros au Fc Barcelone pour s’attacher les services du prodige brésilien Neymar. Ce n’est que le prix de la clause libératoire de l’international auriverde. Le montant total du transfert est estimé à plus de 700 millions d’euros qui comprend le salaire, les primes et les divers avantages réclamés par Neymar. Et on n’a pas encore atteint le sommet dans le marché des transferts depuis l’arrivée des milliardaires saoudiens, russes et chinois dans le foot professionnel.

Si ce n’est de la traite de personnes, cela y ressemble à cette nuance que l »esclave » fixe lui-même son prix. La traite a changé de camp et ne s’appelle plus ainsi au grand regret des petits pays qui peuvent s’en mordre les doigts. Si le prix était à ce niveau jadis, ils ne pataugeraient pas au bas du classement de la pauvreté. Il aurait suffi de dix, vingt Neymar pour faire vivre le pays sans avoir besoin de brader les richesses nationales. À preuve, l’État français se frotte déjà les mains des 40 millions d’euros que Neymar va devoir s’acquitter. Le foot n’est plus qu’un sport. Il est devenu une véritable machine économique impitoyable. Il faut pousser les Barea à produire des Neymar à profusion pour sauver le pays.

Pied de nez à l’ordre économique mondial, à la mondialisation dont on disait incontournable pour tous les pays, la somme déboursée pour acheter Neymar est l’équivalent de deux fois et demi le montant débloqué par le Fonds monétaire international dans le cadre de la deuxième tranche de la Facilité élargie de crédit. Et dire qu’on a dû supplier le FMI pour qu’il double le montant afin de pouvoir réparer les dégâts causés par le cyclone Enawo. 85 millions de dollars pour 22 millions d’habitants contre 222 millions d’euros pour un seul joueur. Il faut maintenant arrêter de berner la population avec des grandes théories et fausses vérités sur les aides et subventions internationales. Ceci dit, l’idée du ministre de la Défense de demander aux 22 millions de compatriotes de donner chacun un dollar pour acheter un hélicoptère n’est pas bête. Si on augmente l’obole à dix dollars chacun, on pourra aussi se payer Neymar ou plusieurs hélicoptères. Le prix de Neymar ( 670 milliards d’ariary) équivaut à 837 kilomètres d’autoroutes à quatre voies de chaque côté, quarante hôpitaux manara-penitra, quatorze stades de cinquante mille places , trente huit mille logements à 20 millions d’ariary l’unité, quatre mille ambulances médicalisées, cent hélicoptères Pumas…

On doit s’agenouiller de la même façon pour trouver de quoi réhabiliter la route Ambilobe-Vohémar, Toamasina -Soanierana Ivongo…

Tout compte fait, Madagascar peut être vendu en seul lot à ces milliardaires venus d’ailleurs. Pour le moment, il est vendu en lotissement. Des îles sont devenues privées sans trop savoir pourquoi et comment. Autant on s’insurge contre l’occupation française dans les îles éparses, autant on reste passif face à la privatisation des îles paradisiaques aux environs immédiats du pays. Tant qu’à faire autant les vendre de manière transparente aux Saoudiens.