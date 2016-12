Mametraka tanjona ny hampitombo ireo mpifidy ho lasa 10 tapitrisa ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Efa natomboka tany Toliara ny fanentanana ireo tanora feno taona mba hanoratra ny anarany ao ana­tin’ny lisi-pifidianana. Ilaina foana ihany aloha ny fanentanana tahaka izany indrindra manoloana ny tsy

faharisian’ny olom-pirenena maro handray anjara amin’izany fiainam-pirenena noho ny afitsok’ireo mpanao politika. Ny fametrahana ity tanjona 10 tapitrisa ity no somary mampiahiahy. Sao mantsy ho faly hanenjika isa fotsiny ka vao mainka tsy handeha amin’izay laoniny, ka ho ratsy lavitra araka izay efa hita, ny lisi-pifidianana hampiasaina amin’ny fifidianana manaraka. Ny fetr’isa natao hotratrarina mety ho tratra ihany fa ny ho kalitaon’ilay lisitra mihitsy no tena mbola mipetraka ho baraingo tanteraka. Ny lisi-pifidianana teto amintsika mantsy efa malaza fa mahay mampitsangana ireo efa any am-pasana…