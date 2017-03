Combien de mort pour un euro ? Enawo n’a-t-il pas assez tué pour qu’on mérite les aides internationales ? Il semble qu’on en est à ce macabre cynisme au point qu’on s’amuse à gonfler le bilan au fur et à mesure que la décrue avance. On se plaît à bénéficier de la charité internationale, de l’aumônerie de la terre entière pour panser les plaies laissées par Enawo. On ne cherche guère à exterminer la race des sinistrés, la 19e ethnie. Les aides ne vont jamais leur permettre d’améliorer leur existence et leurs conditions de vie. Comme à chaque occasion, on fait preuve de solidarité envers les compatriotes mais la situation restera figée dans un, deux, dix, vingt, cent ans. Dans cette guerre d’usure, c’est le cyclone qui risque de disparaître avant les sinistrés. Tant mieux du moment que le séisme ne prend pas sa place.

Mais si on est condamné à vivre dans la mendicité Enawo ou pas, autant se comporter en mendiant intelligent. Enawo a eu le mérite de détruire des constructions impropres à l’habitation, des bâtisse illicites, des lupanars indignes de la dignité humaine. Il a osé là où beaucoup de dirigeants hésitent voire renoncent, populisme oblige. Enawo a fait un gros travail d’assainissement. Là où il est détestable, c’est quand il a touché aux cultures, aux hôpitaux, aux écoles. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. S’il faut absolument demander l’assistance internationale, autant l’orienter vers la grande reconstruction des infrastructures. C’est le moment ou jamais de lancer des projets structurants. À quelque chose malheur est bon, Enawo a offert une excellente opportunité aux autorités pour annoncer de grands travaux sans procéder à des démolitions de plus en plus difficiles à réaliser avec une farouche résistance de la population. Avec une extrême pauvreté, les gens acceptent difficilement d’être spoliés de ce qui représente pour eux l’économie de toute une vie. Et ils ne voient que le court terme. C’est ainsi qu’on n’a jamais su et pu se défaire des sinistrés et des sans-abri.

Désormais, il faut un projet dans les dix, vingt ans à venir et se mettre à rêver d’une autoroute sur la RN6, d’une ligne ferroviaire entre Mahajanga et Toliara, de l’autoroute de la concorde chère à Ratsiraka tout autour de Madagascar, d’un tramway à Tana…Des travaux tout à fait réalisable pour peu qu’on ait une volonté. Pour cela, il faut voir plus loin que le bout d’un ou deux mandats. Toutes les grandes villes du monde sont passées par des destructions pour élargir les rues, aérer la ville, aménager l’environnement. Faute d’avoir un Haussmann, on a la chance d’être l’ami d’Enawo. Dommage qu’il n’a eu qu’un passage furtif dans la capitale et n’a pu réaliser les démolitions nécessaires pour permettre à l’eau de rejoindre sa destination finale et de ne pas encombrer les rues. Il était trop affaibli pour jouer un rôle de bâtisseur en commençant à balayer le désordre dans la ville. Une partie remise certainement. Il semble qu’il craignait les fameux députés justiciers dans le vent qui se lèvent contre toute expropriation et démolition quel que soit son motif.

Enawo préfère l’acte au verbe et n’apprécie pas trop celui qui parle et ment.

Par Sylvain Ranjalahy