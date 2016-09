Troisième plus grande île du monde, Madagascar n’en est pas moins invisible. Sur la chaîne «Ushuaïa», on a pu voir la présence incongrue d’une «pirogue polynésienne», en Corse. En fait, elle n’est pas plus polynésienne que malgache. C’est «notre» pirogue à balancier, «lakam-piara», visible sur le lac de Manambato, dans le lagon de Foulpointe comme dans le Canal de Mozambique. Son aire occidentale de diffusion, à partir de l’Asie du Sud-Est, atteint le Sud de l’Inde, l’Afrique de l’Est, les Comores et Madagascar. Mais, son espace oriental, avec la Polynésie, exerce une fascination formidable.

Autrefois, c’est-à-dire dès 1506 et l’intrusion des Portugais au Mozambique, nous n’étions pas en mesure de déposer à notre nom le «Canal de Madagascar», cette mer entre l’Afrique et Madagascar dans laquelle baignent ces fameuses «îles éparses» inconnues des Ntaolo. Aujourd’hui, nous sommes loin de pouvoir concurrencer la formidable publicité autour de mots, «Bora Bora», «Vahiné», «taboo», qui évoquent irrésistiblement des aventures lointaines et l’exotisme absolu. Ajoutez-y les noms d’ambassadeurs mondialement connus, le peintre Paul Gauguin, le chanteur Jacques Brel, l’explorateur Paul-Émile Victor, l’acteur Marlon Brando et Hollywood avec le film «Les Mutinés du Bounty», jusqu’aux vacances annuelles du président américain Barack Obama à Hawaï… Ou comment un confetti d’îles sympathiques parle plus au monde qu’une trop problématique île-continent.

Dans un vieux livre, qui m’avait très tôt captivé à l’histoire («Antananarivo et l’Imerina», de Philippe Oberlé, dont la photo de couverture, avec le palais d’Andafiavaratra, avait été prise par l’auteur en juin 1976, quelques mois avant l’autre incendie criminel d’un monument historique, vingt ans avant celui du Rova), on pouvait voir les squelettes reconstitués des grands lémuriens disparus. Pour une meilleure visibilité, les dinosaures de Madagascar (rapetosaurus, majungasaurus, masiakasaurus, rahonavis) ainsi que nos primates de l’Holocène (hadropithecus, archaelolemur) ou les ratites géants (aepyornis, mullerornis), pourraient être ressuscités en maquettes à taille réelle, peintes de couleurs qu’on peut déduire grâce à des organites fossilisés appelés mélanosomes. Les créatures du film Jurassic Park ne nous seraient pas devenues familières autrement. Cette fascination pour les monstres préhistoriques aboutit désormais à la possibilité de voir s’animer les squelettes inertes, grâce à des lunettes 3D qui projettent des films d’animation durant la visite d’un musée.

Ainsi renaîtrait le monde perdu du «Megala edwardsi», un lémurien géant de 100 kilos. Son lointain cousin «Indri» était clairement un candidat à l’espèce humaine vu son nom vernaculaire de «Babakoto» : démarche psychologique dont on retrouve écho dans le sérieux scientifique porté au sympathique hominidé «Bonobo» d’Afrique (chimpanzé) ou l’empathie pour l’autre anthropoïde «Orang-Outan», homme-de-la-forêt, à Sumatra et à Bornéo. Ce que nous, humains, avons transformé en quart-monde, les hominidés lui ont toujours gardé les meilleurs superlatifs extatiques : sanctuaire de la nature, paradis botanique, écrin de biodiversité, musée d’endémismes… Ce que nous, contemporains, ne savons pas faire, peut-être des fossiles y réussiraient mieux. Lui donner une meilleure visibilité et faire parler, en bien, de Madagascar.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja