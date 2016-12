Nalaza tamin’ny fitetezana faritra maro teto amin’ny Nosy tamin’ny alàlan’ilay nantsoina hoe »mada raid » ny Filoham-

pirenena voalohan’ny Repoblika fahatelo, Zafy Albert. Izao indray dia efa anisan’ireo lohandohan’ny amin’ireo Filoham-pirenena afrikanina mpivoaka matetika any ivelany ny Filoham-pirenena voalohan’ny Repoblika fahaefatra, Hery Rajaonarimampianina. Laharana faha-11 izy amin’izay fandehanana any ivelany izay raha ny filaharana navoakan’ny gazety boky »Jeune Afrique ». Toa tsy hita akory anefa izay mba »mofomamy » noentina nody ho

an-dramalagasy fa dia mbola valala any an-danitra foana aloha hatreto no nasian-tsira. Tsy maharesy lahatra ny maro mihitsy raha izay laza masaka ataon’ny avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika mandresy lahatra mafy fa nahazoam-bokatra tsara ireny fivoahana tany ivelany matetika dia matetika ireny. Ny valalabemandry mantsy dia mahatsapa isan-tsegaondra isa-minitra fa vao mainka mikorosy ny fari-piainany. Ny tia miantsena ihany angamba no tena mba nahita soa tamin’izany fitetezana firenena maro izany.