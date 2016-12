Comment appelle – t -on un renoncement à briguer un nouveau mandat, à continuer sa carrière alors qu’on est au sommet, a reconnaître sa défaite alors qu’on a tous les moyens de la contester ? Eh bien ,un mandat d’arrêt, voyons! C’est aussi simple que cela et cela donne un sens plus noble à ce terme du parquet utilisé souvent à l’endroit des malfaiteurs ou des présumés déstabilisateurs. Il est d’autant plus gratifiant qu’il s’agit en fait d’un mandat d’arrêt dont le prévenu lui-même est le signataire.

Décembre est un vraiment le mois des miracles puisqu’on a eu trois mandats d’arrêt exemplaires dès le premier jour. Le président français François Hollande a annoncé qu’il ne ferait pas un combat de plus dans la bataille présidentielle après un mandat où les espoirs placés en lui sont restés un mirage. Président le plus impopulaire de l’histoire de la France républicaine, il s’est rendu à l’évidence et a préféré la sagesse d’une décision inévitable à l’opprobre d’un entêtement suicidaire et qui aurait rajouté à son bilan catastrophique l’ineptie d’un goût absolu du pouvoir. Hollande aura gardé le sens de l’État en mettant en avant l’intérêt des Français avant celui de François. L’histoire retiendra plutôt son geste inédit et patriotique que l’échec cuisant de son exercice.

Le lendemain le président que l’on croyait à vie de la république de Gambie, Yahya Jammeh reconnaît sa défaite à la présidentielle au profit de son rival Adama Barrow, candidat de l’opposition crédité de 45,54 % des voix. S’il n’est pas le premier à concéder sa défaite en Afrique, son geste a surpris et semblait incroyable pour un président arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1994 avant d’être élu en 1996 puis réélu tous les cinq ans. Il régnait sans partage et maîtrisait tous les rouages de l’administration en particulier la machine électorale que l’on croyait sa défaite impensable. L’usure du pouvoir a-t-elle eu raison de la soif du pouvoir d’un président secoué par plusieurs tentatives de coup d’État et coupable selon des chancelleries étrangères de violations des droits de l’homme Yahya Jammeh a probablement senti qu’il était temps de partir la tête haute et avec tous les honneurs de la démocratie. L’histoire retiendra que l’ancien putschiste est le père de l’alternance démocratique en Gambie et ses deux millions d’habitants.

Le même jour, le pilote allemand Nico Rosberg fraîchement sacré champion du monde de Formule 1 annonce sa retraite après avoir atteint son objectif principal dans la vie. Une décision mûrement réfléchie selon lui. Nico, fils de l’Autrichien Keke Rosberg, lui aussi ancien champion du monde, part alors qu’il est au sommet de son art après dix ans de durs labeurs parsemés de déceptions et de désillusions. Il sait que le plus difficile est de rester au top et qu’il lui est difficile, à 31 ans, de refaire les sacrifices qu’il a consenti à 20 ans même si son talent, ses qualités, sa volonté peuvent lui permettre de gagner d’autres titres. L’histoire retiendra moins son seul titre de champion du monde que le fait d’être le premier pilote à partir en retraite aussitôt après son sacre.

Des décisions surprenantes qui laissent rêveur et on s’empresse de faire le parallèle avec le président Rajaonarimampianina dont la démission est réclamée presque à l’unanimité par l’opinion pour résultat nul et mauvaise gouvernance. Mais les résultats de sa quête à Paris où il a ramassé presque 10 milliards de dollars de promesses vont lui donner des raisons de clouer le bec à ses détracteurs. Il a tué le crocodile et il se parera de ses dents selon un bon principe des politiciens. Il n’aura pas tiré les marrons du feu à Paris et ne laissera pas aux opposants le soin de concrétiser son Plan national de développement. Il va se donner certainement un nouveau mandat avec son entourage pour se partager les dividendes et le butin de ce téléthon à Paris.

Seulement, l’histoire a montré et Yahya Jammeh en sait quelque chose, que des choses imprévisibles viennent souvent anéantir tout un plan bien échafaudé. Si les milliards de dollars étaient une garantie de stabilité, Ratsiraka qui était le pionnier de l’endettement avec les bailleurs de fonds, n’aurait jamais quitté le pouvoir. À bon entendeur.

Par Sylvain Ranjalahy