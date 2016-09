Deux anciennes colonies françaises. Deux pays qui ont expérimenté les méthodes d’un soldat-administrateur, Joseph Simon Gallieni. Deux pays qui ont ou vont accueillir un Sommet de la Francophonie. Le Vietnam en 1997, Madagascar en 2016. Mais, là s’arrêtent les similitudes.

Quand le président français se rend au Vietnam, il est accompagné de chefs d’entreprise (Airbus, Alsthom) et a d’ailleurs réussi à vendre 40 avions : Vietjet et Jetstar Pacific, deux compagnies low-cost, vont commander 30 Airbus ; la compagnie nationale Vietnam Airlines compte en acquérir 10, pour une valeur totale de 6,5 milliards de dollars. Un pays qui affiche une croissance économique de 6,68% en 2015 peut se le permettre. Comme son grand voisin chinois, le Vietnam démontre qu’un régime communiste à parti unique peut s’accommoder du capitalisme.

Finalement, Dien Bien Phu ce n’était jamais qu’en 1954. Et la guerre d’Indochine aurait fait jusqu’à 2 millions de victimes civiles. La guerre du Viêt-Nam, c’était de 1964 à 1973 avec 372.000 tonnes de bombes au napalm déversées par les Américains, dont l’agent orange, un défoliant, aurait également endommagé 10 millions d’hectares de culture et 5 millions d’hectares de forêts, tandis que 1,5 million de buffles et de boeufs ont été exterminés, rien qu’au Viêt-Nam du Nord.

Une guerre civile continuera d’opposer le Nord et le Sud, qui ne prendra fin qu’en 1975. Suivra un conflit avec le Cambodge, avec intrusion de soldats chinois sur le sol vietnamien. Le Viêt-Nam, un pays sous embargo américain jusqu’en 1994, avant de recevoir la visite de trois présidents américains (Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama en mai 2016)

Le Viêt-Nam est second exportateur et quatrième producteur mondial de riz : trois récoltes par an (Mua de mai-août à septembre-décembre, He-Thu d’avril-juin à août-septembre, Dong-Xuan de décembre-février à avril-juin) pour une production passant de 11,5 millions de tonnes en 1980 à 34 millions en 2002 (+200%). Sur la même période, la production malgache n’avait progressé que de 25% : «analphabétisme, pauvreté chronique source de sous-équipement, mauvaise maîtrise de l’eau» seraient les causes de l’échec malgache. J’ai toujours cru que nos «souverains hydrauliciens» avaient la science infuse de la maîtrise de l’eau : dans le Betsimitatatra, sur les pentes du Betsileo, dans l’Alaotra…

Madagascar est, en dehors de l’Asie, une autre société de tradition rizicole. Mais, depuis 2001-2002, des coopérants vietnamiens viennent régulièrement à Madagascar pour nous apprendre à améliorer la productivité et passer de 2 tonnes à 7 tonnes à l’hectare. Ce qui n’empêche pas l’importation de riz tous les ans : 43.000 tonnes en 1998, 264.000 tonnes en 2001, 410.000 tonnes en 2013…

Le 6 mars 1946, la France reconnaissait la République démocratique du Viêt-Nam, proclamée par Nguyên That Thanh, alias Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945 : un «État libre ayant son gouvernement, son Parlement, son armée et ses finances». Ce sont exactement les mêmes mots et expressions que les députés malgaches Joseph Delphin Raseta et Joseph Ravoahangy-Andrianavalona vont employer pour déposer à l’Assemblée Nationale française la proposition de loi du 21 mars 1946, demandant l’abrogation de la loi d’annexion du 6 août 1896 et le retour de l’indépendance de Madagascar.

Curieuses destinées croisées, parallèles puis tangentielles, que celle du Viêt-Nam et de Madagascar. Là-bas, Vietnam Airlines achète 10 Airbus neufs. Ici, Air Madagascar se débat pour survivre avec une flotille réduite et d’occasion. Que s’est-il passé depuis le colonel Gallieni au Tonkin (1892-1896) et le général Gallieni à Madagascar (1896-1905) ?

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja