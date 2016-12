François Hollande était encore à Madagascar, cinq jours avant de renoncer à se représenter à l’élection présidentielle. Au Sommet de la Francophonie, c’est moins l’homme politique que le Président d’une démocratie respectable que Madagascar avait reçu. Et chaque fois que l’occasion sera donnée à Madagascar de fréquenter le repré­sen­tant légal et légitime de démocraties universellement reconnues, comme celle du Canada et ses provinces, comme celle de la Suisse et ses cantons, comme celle de la Belgique et ses régions, ce sera une valeur ajoutée autrement plus valorisante qu’un parterre d’autocrates autoproclamés coutumiers des oukases constitutionnelles et des manipulations électorales.

Le renoncement du Président français constitue une grande première dans la Cinquième République française, dont les constitutions malgaches successives, depuis celle de 1959, se sont largement inspirées. Il est inutile de considérer ici son bilan, qui nous est étranger, pour ne retenir que l’acceptation de contestations multiples chez ses propres partisans et de profondes divisions dans «le peuple de gauche», rendant périlleuse une seconde candidature.

La classe politique de nous autres démocraties en construction pourrait apprendre de ce renoncement. Additionner un mandat d’escroqueries à un mandat de prédations lui-même déjà précédé d’un mandat de renvoi d’ascenseur est la meilleure manière d’exclure un pays et sa population du sens de l’histoire. Au sein de la Francophonie, comme dans l’enceinte onusienne, il est, au mieux surréaliste, au pire grotesque, d’entendre discourir sur l’État de droit, le respect de la Constitution, la garantie des libertés, de la part de plusieurs dictateurs au pouvoir depuis dix, vingt, trente, quarante ans, et dont les populations sont toujours aussi éloignées qu’au premier jour de leur fait accompli, des meilleurs standards sociaux, économiques et politiques. Ce système est ce système, valable et avalidé par les premiers signataires britannique, russe et américain, jusqu’à la possible conception d’un autre meilleur.

Les journalistes, qui se sont beaucoup trompés ces derniers temps (Brexit en Grande-Bretagne, élection de Donald Trump aux États-Unis, primaires des Républicains en France) croient cette fois-ci savoir que François Hollande a décidé seul, à l’insu de son entourage. Dans nos démocraties de carrières présidentielles improvisées, il n’est pas plus mal de s’affranchir de la camisole des courtisans et des mauvais génies.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja