Une semaine forte en symboles et pourtant une semaine qui est passée presque inaperçue pour le citoyen lambda. Tout d’abord, la clôture de l’Initiative citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et stabilité (INCIPALS) qui a mis en avant les organisations de la société civile. Ce projet a, entre autres, eu pour mérite la mise en place d’un système de suivi et d’analyse des médias nommé « Unité de Monitoring des Médias ». Cette structure a épluché, jour après jour, des milliers d’informations afin de tenir une veille informationnelle autour des thématiques qui intéressaient les acteurs du projet mais également un outil d’analyse pour le citoyen.

Juste après, le 150e anniversaire de la presse à Madagascar a été célébré. Le département d’Histoire au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université d’Antananarivo a organisé une demi-journée de partage durant laquelle trois intervenants ont disséqué des thématiques en relation avec des pans de l’histoire de la presse à Madagascar. C’est ainsi qu’il a été mis en évidence que la répression contre la presse, les censures, les mesures d’intimidations ne datent pas d’aujourd’hui. L’administration coloniale, par des textes, notamment les décrets de Cayla et De Coppet, ont instauré des manières musclées pour intimider ceux qui osaient remettre en question leurs agissements. Agissements qui ont été tout naturellement perpétués au fil des républiques. Aussi la question se pose, en a-t-on vraiment fini avec la colonisation ou est-ce seulement l’appellation qui a changé ?

De la situation en tant que colonie, en passant par les velléités successives pour museler la presse, les autorités ont toujours tenté de trouver les moyens pour maintenir les médias sous leur coupe. Aujourd’hui encore, ce combat semble ne pas se terminer car entre les décret de Cayla et le code de la communication, on peut tout à fait voir les mêmes principes pour ne pas dire que la situation s’est nettement empirée. République dites-vous ? Vive la République !

Jeudi dernier, journée de la démocratie s’est passée sans grande manifestation. Des petites organisations comme Liberty 32, actant pour la participation citoyenne et plus spécialement celle des jeunes et des femmes dans la vie de la nation, notamment la vie politique, a marqué le moment. Cette association de bénévole a effectué la distribution des prix pour leur fameux concours de dissertation nommé « soraty ny démocratie » ou « écrivez la démocratie ». Les participants à cette modeste cérémonie au eu le privilège d’écouter les trois premiers lauréats lire leurs textes. Ces derniers sont, en gros, des cris de ras-le-bol des injustices, des abus de pouvoirs, du laxisme de tous.

L’après-midi du jeudi, l’inauguration du « Youth civic center » ou « centre civique pour les jeunes », un partenariat entre l’Ambassade des États Unis et le Ministère de la culture, de l’artisanat et du patrimoine. Une suite de l’American center sis à Tanjombato et qui serait voué à donner à nos jeunes malgaches les outils néces­saires pour être les acteurs positifs de la vie de la nation.

Finalement, le vendredi, le lancement officiel du projet de la Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Cette initiative souhaite une mise en collaboration des organisations de la société civile et des médias notamment des radios. Elle mise sur le renforcement des compétences des acteurs des radios et ceux des diverses associations afin de créer des contenus radiophoniques au service du citoyen.

En résumé, le citoyen, les médias ont été au cœur de cette semaine qui est pourtant passée sans être vue. La culture de l’oubli des valeurs et évènements fondamentaux est entretenue.

Par Mbolatiana Raveloarimisa