Mais cela ne les exempte pas d’obligations envers la population. Un échange avec un jeune malagasy se préparant à faire la transition entre la vie estudiantine et la vie professionnelle a déclenché en moi l’envie de m’exprimer sur un sujet qui fatigue beaucoup de personnes : la politique. Ce jeune me disait que dans son projet de thèse il propose, je cite – à la « Nation » d’apprendre à vivre sans compter sur le pouvoir politique – fin de citation. Je discute un peu virtuellement avec ce jeune depuis quelque temps. Au fil des discussions, j’ai commencé à sentir le désarroi, pour ne pas dire, le désespoir, de la jeune personne sur le plan individuel et collectif en ce qui concerne la situation à Madagascar.

En lisant son message, je n’ai pas pu m’empêcher de me voir à son âge, à Mada­gascar, fin des années 70 et début des années 80, en pleine période du socialisme à la malagasy. N’avais-je pas pensé moi-même à ce moment-là, que le pouvoir politique nuisait à la société en général plus qu’il ne l’aide ? N’avais-je pas moi-même questionné les valeurs familiales que

m’avaient inculquées mes parents ? N’avais-je pas contesté les idéologies qu’imposaient ceux et celles qui étaient aux commandes du pays ? J’étais témoin impuissant d’une mutation artificielle de la société à laquelle j’appartenais, mais qui ne résonnait nullement en moi. J’avais déjà en moi les bribes du refus global mais je n’en aurai une conscience claire de tout ce qui se passait autour de moi et en moi que des années plus tard, loin du pays que j’aimais et que j’aime toujours. Ne l’avais-je pas déjà dit ? Je suis entré par accident et malgré moi en 1972 comme tant d’autres jeunes, dans la conscience de ce qu’est véritablement le monde de la politique à Madagascar.

Je ne suis certainement pas le premier à dire qu’il est vraiment difficile d’être jeune dans un pays comme Madagascar. Et ce, toutes classes confondues. Surtout pour ceux et celles qui ont un minimum de sensibilité sociale et humaine qui prédispose ces jeunes à des questionnements et des rêves quant au passé et surtout l’avenir. L’aspect matériel et existentiel de la politique a permis, dans le temps, ou, du moins, pendant un bout de temps jusqu’à la fin des années 80, de tromper la vigilance de tout un chacun sur l’importance du passé pour façonner l’avenir collectif d’un pays. S’il y avait un tournant décisif qui aurait dû faire comprendre à tout le monde que l’argent n’est qu’un moyen, un simple moyen, d’arriver là où l’individuel et le collectif pouvaient mieux vivre ensemble, c’était au début des années 90. Mais les obligations néfastes de la politique politicienne allaient s’imposer comme l’ingrédient le plus apprécié de ceux et celles qui allaient se succéder aux commandes du pays jusqu’à nos jours.

Personne n’a jamais détenu, en 56 ans d’indépendance, la liberté et le droit de ne pas être d’accord avec ce qui se fait dans les sphères influentes du pays à Mada­gascar. Je ne parlerai même pas de domination par le nombre, car la majorité est encore très silencieuse, sauf dans de rares cas où tous les plombs sautent sans que personne ne puisse y faire quoi que ce soit. Une fois les cendres et les poussières tombées, les sphères influentes vont reprendre le droit de décider pour tout le monde. Et ce, sans qu’il y ait la moindre consultation en bonne et due forme de la majorité silencieuse rentrée sagement dans ses peurs et ses angoisses, en attendant la prochaine tempête sociale. Le pouvoir politique revient alors à la partie, représentative ou non de la société en général mais qui aura donné l’impression, fausse ou non, d’être le reflet de la société qui ne sait pas exactement comment elle doit réagir ou agir car emprisonnée par ses peurs et ses angoisses. Cela a toujours comme conséquence

l’évacuation, sans aucune forme de procès, de ce qui avait causé la tempête sociale au profit d’une pratique quasi-moyenâgeuse de la politique. Bref, la loi du plus fort et du plus armé.

On constate quand même, depuis l’indépendance, l’éclosion d’élites un peu partout dans l’Ile de Madagascar, quoique encore minoritaire en terme de nombre. Il y a également, instruites ou non, pas mal de personnes de bonne volonté partout à Madagascar quoique vraiment occupées à survivre, maintenant plus que jamais. Ce qui laisse le champ libre aux détenteurs du pouvoir politique et à leurs acolytes qui ne se préoccupent pas le moins du monde d’intérêts collectifs ni de valeurs nationales. Toutefois, cette élite a pu prouver sa capacité de mener à bien des projets et ce n’est surtout pas ce qui manque à Madagascar. Toutefois, il faut souligner que l’avenir harmonieux et le mieux vivre ensemble d’un pays ne dépendent pas de projets, nécessaires, sans en être l’élément vital, mais dans la capacité des détenteurs du pouvoir politique de mettre en programme ces projets. Pour que ces projets soient gérables, planifiables, organisables, mesurables, mis en priorité, finançables et vérifiables au profit de la population du pays dans le respect des ententes transparentes signées par les détenteurs du pouvoir avec ses partenaires locaux et internationaux. La souveraineté d’un pays dépend principalement de la capacité des détenteurs du pouvoir politique de développer, de mettre en œuvre, de gérer et d’entretenir un programme-pays (incluant un contrat social) dont les composantes ne seront autres que les projets dont l’élite de Madagascar maitrise déjà les tenants et aboutissants, mais à l’intérieur de programmes sur lesquels le pouvoir politique du pays n’a présentement aucune espèce de contrôle pour en faire profiter la population.

Je ne dois pas non plus oublier de mentionner l’importance pour le pays d’avoir des règlements clairs, viables et applicables en ce qui concerne le financement et le fonctionnement politique. Car, actuellement, dès qu’on parle de financement et fonctionnement politique à Madagascar, il nous vient en tête ces pratiques beaucoup plus proches des organisations criminelles que d’un État de droit.

Pour terminer, je n’hésiterai pas à mentionner qu’un pouvoir politique ne peut réussir à agir dans le sens de l’intérêt de la grande majorité silencieuse mais imprévisible tant et aussi longtemps qu’il ne détient pas la crédibilité et la capacité de mettre en place un programme-pays qui tient la route et partant des vrais besoins de la population. Le cas échéant, le pouvoir politique n’est qu’une boite aux lettres au profit d’intérêts tout à fait aux antipodes de ceux de la population de Madagascar. Il y a, certes, les contraintes, tant financières qu’économiques dans son sens global à l’échelle de la planète mais cela ne devrait surtout pas éclipser les aspirations de la population locale pour un mieux-être et un mieux vivre ensemble à Madagascar.

Par Jean Razafindambo