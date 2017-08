Le naïf ose à peine y croire, la faucheuse a encore frappé en hauts lieux. On nous qualifiait de « mauvaises langues » quand on invoquait la dame à la faux pour mettre dans sa liste une certaine catégorie de personnes dirigeantes dans ce pays. Mais depuis quelques jours, le naïf reprend courage et se dit qu’elle n’a qu’à continuer ce bon boulot et que peut-être, le pays se portera bien et très bientôt. Mais elle est quand même méticuleuse cette mort-là, elle travaille par secteur socio-professionnel. Elle a touché les célébrités du monde musical et maintenant elle passe dans le registre des personnalités politiques. Le naïf continu son monologue en se disant qu’à ce rythme, la mort nous servira enfin en assainissant l’échiquier politique avant les élections. Mais il faut croire qu’elle est encore plus minutieuse que l’on ne le pense. Dans cette masse des politiciens, elle choisit d’abord de s’attaquer à la liste des opposants. Il faut s’attendre que dans les jours et semaines qui viennent, ceux qui ont osé se positionner en tant que tel auront une discussion avec la Grande faucheuse. Attendons voir que pour éviter cela des politiques fassent de grands revire­ments d’opinion. Ah, quand la mort nous fait revoir la vie autrement.

Ceux qui auraient des choses à dire semblent se taire poursuit notre naïf dans sa futile réflexion. Les langues ne se délient plus, au contraire c’est devenu « mâche ou crève » ! Oui, mâche bien les mots avant de les dire ou subis-en les pires conséquences. Quand un défenseur des bois de rose a osé scander la vérité, il aurait dû bien peser la portée de ses mots. Maintenant il porte le lourd fardeau d’un jugement « mortel ». Il en est de même pour un défenseur des intérêts de la population de Mahabako qui s’est dressé contre l’exploitation illicite des mines par des Chinois. Il aurait pu éviter d’être sauvagement tué chez lui. Finalement, le naïf se rend compte que la liste est finalement longue. Tous ces gens qui ont eu des choses à dire et qui ne le peuvent plus, d’une manière ou d’une autre.

Ceux qui ont la grande bouche au pays sont classés en deux catégories. La première, ceux qui s’achètent, la deuxième, ceux qui se tuent ou qu’on tue. Pour faire vaciller les âmes fragiles d’une catégorie à l’autre, il y a les méthodes traditionnelles de dissuasions.

Le naïf se pose soudain une question à lui-même, est ce qu’il est de ceux qui changeront de discours devant quelques cartons de billets ou préfèrera-t-il avoir une conversation avec madame la mort ? Comme le dit si bien l’adage malgache « vaut mieux mourir demain qu’aujourd’hui ».

L’insécurité fait que « L’Ange du Seigneur » a beaucoup à faire, ces derniers temps. Les péripéties des derniers jours ont démontré qu’on a beau être de grandes personnalités qui ont trois, quatre gardes du corps, la mort nous happe d’un coup de lame sans crier gare. Le naïf conclut, finalement, vaut mieux vivre bête que mourir intelligent ?

À cela, Woody Allen répondrait « L’avantage d’être intelligent, c’est qu’on peut toujours faire l’imbécile, alors que l’inverse est totalement impossible. »

Par Mbolatiana Raveloarimisa