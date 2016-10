C’est quoi cette construction rapportée dans la cour de l’immeuble dit du «Plan», à Anosy ! Une autre construction rapportée dans la cour du «Télé-Enseignement» d’Ankaditapaka, occultant désormais de sa laideur fonctionnelle la maison à tour originelle, dont les derniers représentants sont caractéristiques de ce quartier d’Antaninanandro-Ankaditapaka-Ankadifotsy. Et même la «maison Gisèle Rabesahala», rajoutée dans la cour de la Bibliothèque nationale à Anosy, ne participe pas au dessein architectural d’origine, sans parler de sa configuration fonctionnelle proche de l’utilitaire.

Même les capitaux réunis d’un consortium Jovenna-Galana-Shell-Total ne devraient pas pouvoir leur obtenir le permis de construire un chef d’oeuvre post-moderne entre Analamanga et Ambohijanahary quand la décision a été prise de classer historiques les témoignages ultimes d’un passé toujours source d’inspiration pour l’avenir. Si un milliardaire veut ériger un gratte-ciel d’un kilomètre d’altitude, il pourrait le faire, mais selon des contraintes d’emplacement, des caractéristiques architecturales et des standards qui inscrivent cette mégalomanie dans une certaine idée de notre Culture.

Il ne doit pas manquer d’urbanistes cohérents ni d’architectes de talent à Madagascar. Il est vrai aussi qu’un vrai projet, digne de ce nom, peut faire l’objet d’un appel d’offres à talents internationaux. Mais, les uns et les autres ne peuvent tracer bien que si tout le processus de réflexions et de décision en amont était bon. Il faudrait arriver au pouvoir après avoir lu «Les piliers du Temple», sur la construction des cathédrales au XIIème siècle dans l’Europe chrétienne. Ou parcouru les nombreuses biographies du baron Haussmann à propos de la transformation décisive de Paris, dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Ou s’être intéressé aux nombreux documentaires sur la vallée des Rois et le complexe de Thèbes en Égypte pharaonique. Le complexe de Tenochtitlan chez les Aztèques. Le complexe d’Angkor chez les Khmers.

On ne construit pas dans une Ville et pour la Cité comme on aménagerait un lotissement immobilier privé. La décision publique n’est jamais séparable des charges symboliques. Surtout dans une société comme la nôtre qui a toujours inscrit dans une double lisibilité spatiale, verticale et horizontale, la place de chacun.

À ce titre, les desseins des religieux, et de leurs dévôts, méritent réflexion. La religion a toujours figuré en bonne place dans la monumentalité architecturale : en 2009, la Chine a inauguré une statue géante de Bouddha (153 mètres de haut), à Zhaocun. C’était sa réponse à la destruction par les Talibans, des Bouddha excavés de Bâmiyan, en Afhganistan. De 38 et 55 mètres de hauteur, ces statues de Bouddha étaient vieilles de 3500 ans quand le mollah Omar a lancé son fatwa islamiste de mars 2001. La statue du «Christ Rédempteur» du Corcovado, veille sur Rio (Brésil), depuis son inauguration le 12 octobre 1931, par le cardinal-archevêque de Bahia, primat du Brésil, en présence de 40 évêques. Le Vatican soutenait le projet d’une statue monumentale de 38 mètres de haut, implantée sur une hauteur naturelle qui domine la baie, pour afficher sa présence dans le plus grand pays catholique du monde. Beaucoup plus proches de Madagascar, les statues géantes (35 mètres) de Shiva et de son épouse Parvati au lac sacré de Grand Bassin, à l’île Maurice.

La mosquée Hassan II, de Casablanca, au Maroc, arbore le plus haut (200 mètres) minaret du monde musulman. Que dire de la passion de ceux qui ont creusé dans la roche les églises coptes de Lalibela en Éthiopie. Et des 72 statues de Bouddha que compte le temple de Borobudur à Java, Indonésie. Un dessein, une cohérence, et tutoyer l’éternité.

Altius, Magis, plus haut, plus grand. À New York, la puissance et l’influence s’inscrivent dans l’altitude des gratte-ciels : Chrysler Building (1930), Trump Tower (2009), New York Times Building (2009). L’unité de mesure des 300 mètres minimales de hauteur a depuis fait des émules : en Chine (Shanghai, Canton, Nankin, etc.), dans le monde arabe (Abu Dhabi, Dubaï, Riyad, Koweit-City), mais aussi plus ponctuellement ailleurs (Moscou, Hanoï, Bangkok, Séoul, Osaka, Santiago, Londres, etc.).

Le monde entier connaît l’opéra de Sidney, les tours Petronas de Kuala-Lumpur ou le Burj Khalifa de Dubaï. On ne demande pas à nos décideurs de succomber à la pathologie très actuelle du copier-coller et d’avoir la tentation de nous dupliquer la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel. Mais, à défaut de nous bâtir une «Trano Kotona», qui relie la Terre au Ciel, ils peuvent faire oeuvre utile. Ailleurs, le creusement du Canal de Suez et de celui du Panama avait bouleversé l’histoire de l’Océan Indien et du Pacifique. Quatre-vingts ans de travaux dans la baie de Zuiderzee, aux Pays-Bas, ont créé la plus grande île artificielle du monde (près de 1000 km2) que peuplent 400.000 habitants. Ne renonçons pas au rêve d’un «Pangkalan» (mot malais ayant donné le Canal des Pangalanes) de Maroantsetra à Fort-Dauphin. Imaginons des écluses sur le Mangoro, entre Alaotra et Mahanoro ou sur le Maningory, entre Alaotra et Fenoarivo-Atsinanana. Un viaduc entre Ambanidia-Fort-Duchesne-Ambatomaro-Ambohimangakely… Le dessein précède le dessin.

Nasolo Valiavo Andriamihaja