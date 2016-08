Les marchands de rue continuent de donner du tournis à la mairie d’Antananarivo. L’affaire a pris une tournure politique depuis deux jours avec la demande de démission du maire. Une revendication déplacée est trop simpliste. Lalao Ravalomanana ne doit aucune fière chandelle à ces marchands qui considèrent comme droit acquis à l’éternité les largesses héritées de l’anarchie de la Transition. Son mari l’avait bien dit ,c’est grâce à lui que son épouse a été élue. Que ce soit bien clair. Et si Antananarivo a jeté son dévolu sur l’épouse de celui qui lui a permis de retrouver son lustre et son cati, c’est pour remettre de l’ordre dans la ville et mettre fin à six ans de gabegie. Une mission difficile et compliquée étant donné que la Transition a effacé tous les repères, enlevé toutes les bornes,détruit toutes les valeurs,anéanti le civisme déjà ténu qui restait.

Entre 1999 et 2016, les réalités ont complètement changé. Si Ravalomanana avait réussi à exproprier les riverains d’Andohatapenaka en 2000 pour élargir la chaussée, à chasser les marchands de rue, c’est parce qu’il avait la poigne, l’autorité, le charisme et la puissance naturelle tirée de la razzia aux communales. Et puis, on lui avait obéi parce que tout ce qu’il touchait brille de mille feux. En outre, il avait réhabilité tous les marchés de la capitale qu’on s’est amusé de détruire dès qu’il était parti en exil.

Lalao Ravalomanana ne se trouve pas dans cette situation idéale et rêvée. Pire, elle arrive à un moment où les traces de la Transition restent tenaces. Les mutineries dans les camps militaires, la désobéissance face à la hiérarchie militaire sont restées gravées dans toutes les mémoires. L’absence de l’autorité de l’Etat a fait croire que tout le monde peut faire ce qui lui plaît , n’importe où à tout moment. Quand on y ajoute la faveur accordée aux habitants des bas quartiers, dont sont originaires la plupart des marchands de rue , au nom de bas calculs électoraux, on imagine la tache du maire dans cette opération d’assainissement. C’est d’autant plus difficile que le nombre de ces marchands a décuplé avec les pillages du 26 janvier 2009 qui ont causé la perte de milliers d’emplois pour ne citer que la fermeture des usines Tiko et des magasins Magro. Sans oublier la suspension de l’Agoa.

Il ne suffit donc pas de chasser ces marchands des trottoirs. à moins de mettre un agent de police communale sur les talons de chaque marchand, Ils reviendront toujours à leur place de prédilection avec l’instinct de survie. À Maurice, la police a préféré abandonner la partie, de guerre lasse. Il faut reconsidérer certains paramètres et ne pas faire de » l’auto-médication », reprendre bêtement des formules surannées pour résoudre un problème né d’un nouveau virus.

Le problème est que la mairie manque cruellement de moyens pour trouver les solutions idoines, construire de nouvelles infrastructures pour caser tous lesmarchands. Les marchands ont ceci de commun avec les bandits que leur nombre constitue un indice de pauvreté. Mais on doit s’y faire. Si on s’attaque à leurs fournisseurs ,comme le suggèrent certains conseils pour les priver de marchandises, la sécurité dans la ville deviendra davantage précaire avec l’augmentation du nombre de bandits par la force des choses. C’est le choix à faire. La maire à boire en quelque sorte.

Sylvain Ranjalahy