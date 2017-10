En marge de la commémoration du bicentenaire du traité du 23 octobre 1817 entre le Royaume-Uni et Madagascar, la princesse Anne d’Angleterre s’est également rendue au cimetière antsirananais des soldats du Commonwealth tués pendant les combats de 1942.

C’est un pan de l’histoire de Madagascar dont parlent peu les livres d’histoire. Une page malgache pas du tout glorieuse de la France coloniale. Balayée par le Blitzkrieg, La France métropolitaine avait capitulé en juin 1940. Deux ans plus tard, le même général allemand, Erwin Rommel, à la tête cette fois de l’AfrikaKorps était sur le point d’entrer dans Le Caire, en Égypte. Il fallait aux Alliés se décider avant que l’Océan Indien ne devienne Mare nostrum des troupes allemandes descendant depuis la Mer rouge, à l’Ouest, et les sous-marins japonais arrivant depuis le détroit de Malacca, à l’Est. La rade de Diégo-Suarez se trouve opportunément dans les parages pour le ravitaillement des uns et des autres.

L’année 1942 eût pu être une annus horribilis pour la coalition américano-anglo-russe : juste avant, le 7 décembre 1941, les Japonais avaient détruit une partie de la flotte américaine du Pacifique avec l’attaque sur Pearl Harbor. S’ensuivra la bataille de Midway : du 3 au 6 juin 1942, les Japonais perdaient quatre porte-avions. Presque au même moment (27 mai-11 juin), sur le front de l’Afrique du Nord, la bataille de Bir-Hakeim s’enlisait : les troupes françaises assiégées ont résisté, retardant l’avancée de Rommel. Les Japonais perdirent la bataille de Midway, les Allemands allaient finalement perdre la bataille d’El-Alamein, commencée un 1er juillet 1942 et abandonnée le 4 novembre.

Entretemps, mai 1942, les troupes britanniques attaquèrent les troupes de Vichy basées à Madagascar. Il s’agissait de la première opération amphibie menée par les troupes du Commonwealth depuis le rembarquement catastrophique de Dunkerque, en 1940. Mobilisant un porte-avions pour le lancement des avions de la SAAF (South African Air Force) ainsi que des blindés de la Marmon Herrington, ce fut une guerre moderne qui opposa à Madagascar les troupes françaises restées loyales au gouvernement de Vichy et les troupes du Commonwealth : troupes est-africaines, soldats écossais, régiment sud-africain. L’opération «Ironclad» débuta le 5 mai 1942 par le débarquement de Diégo-Suarez et se terminera par la capitulation des troupes françaises à Ambalavao-Ihosy, le 6 novembre 1942.

Le commandement français tergiversant pour gagner du temps, les Britanniques finirent par lancer deux débarquements sur Majunga (10 septembre) et Tamatave (18 septembre) avec un autre de diversion sur Morondava (10 septembre). Le jour de la conquête de Tamatave, les troupes britanniques eurent l’heureuse surprise de voir un train arriver en gare : c’est à son bord que le régiment South Lancashire remontera jusqu’à Brickaville. L’ensemble de l’île sera concerné sans que jamais les livres d’histoire nous en aient révélé l’ampleur : de la pointe Nord de Diégo-Suarez jusqu’à l’extrême-Sud de Fort-Dauphin (débarquement 29 septembre), des ports de l’Est (Vohémar, Antalaha) jusqu’au littoral de l’Ouest (Morondava, Tuléar), en passant par les points de résistance de l’intérieur (Mahitsy, Ambohidratrimo, Ambositra). Par son ampleur géographique (la 22ème brigade est-africaine aura parcouru 1050 kilomètres en huit semaines), la modernité de la logistique militaire, sa densité dans le temps (six mois), cette bataille anglo-française de Madagascar mériterait de figurer dans quelque manuel d’histoire.

J’aurais aimé me trouver à Ambohidratrimo, ce 22 septembre 1942, et raconter la réaction des Malgaches assistant à la bataille des tirailleurs sénégalais contre les soldats de la 17ème infanterie tanganykaise. La summa divisio de l’Afrique à la conférence de Berlin, 1884-1885, les possessions françaises en rose, les dominions britanniques en bleu, s’affichant en mosaïque monochrome de soldats noirs se battant entre eux… Les indigènes malgaches de 1942 y avaient-ils compris grand-chose ? Quelques heures plus tard, la route de la Capitale était déclarée ouverte, et les Britanniques entraient dans Tananarive.

Qui sait qu’un bombardement aérien eut lieu sur Behenjy, contre les troupes françaises en fuite vers Antsirabe ? C’était le 25 septembre 1942. Que ce sont des troupes du Tanganyika qui prirent Antsirabe, le 2 octobre. Que la reddition de la ville de Fianarantsoa, le 20 octobre, fit prisonniers de nombreux officiers supérieurs. Rien qu’en opérations aériennes, les britanniques effectuèrent 230 sorties, totalisant 591 heures de vol, pour 6 avions perdus, dont un dernier le 10 octobre 1942, abattu par la DCA d’Ihosy… En marge de sa visite aux 315 tombes du cimetière de Diégo-Suarez, la visite de la princesse Anne nous aura servi de prétexte à redécouvrir un pan méconnu de notre histoire.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja