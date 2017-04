Scène d’une extrême violence et d’horreur, hier à Andapa . Un homme soupçonné d’avoir mis le feu à quelques cases, la police fait des émules, a été arrêté par la foule avant d’être menotté et charcuté au cou avec une coupe-coupe sans état d’âme par un individu, visiblement un des propriétaires des maisons incendiées. La réalité dépasse tout simplement la fiction dans cette séquence insupportable.

Une image vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des éléments de la gendarmerie qui regardent le « spectacle » comme la foule. Il est vrai que la journée de la gendarmerie est passée et qu’elle semble avoir changé de fusil d’épaule.

Le drame n’est pas sans rappeler le lynchage et la mise au bûcher de deux étrangers à Nosy Be en octobre 2013 à cette nuance que cette fois la victime est un compatriote dont la culpabilité restait à établir. La vindicte populaire a ainsi atteint son paroxysme depuis plusieurs années sans que les pouvoirs publics s’en inquiètent. En 2013, on se souciait plus du sort de tourisme quand Nosy Be fut classée zone orange par les autorités françaises que de l’avenir de la société qui ne sait plus à quel saint se vouer au point de s’adonner à des actes de barbarie sous les yeux des forces de l’ordre débonnaire. La situation semble, d’ailleurs, irréversible quand les forces de l’ordre mettent de l’huile sur le feu en s’adonnant à la même pratique pour se faire justice. On ignore comment l’État compte redresser la barre dans un contexte qui lui est totalement défavorable et où la conjoncture ne prête pas du tout à une simple moralisation de la population. Les effets conjugués de la corruption et de la totale impunité rendent inefficace toute action de sensibilisation, toute tentative de remise en confiance de la population vis-à-vis de la justice et des forces de l’ordre. À preuve, l’État se soucie plus des importateurs de bois de rose singapouriens jugés coupables par la justice que des exportateurs malgaches et leur réseau qui ont permis le trafic. Il est allé jusqu’à engager un avocat après avoir dépêché sur place un ministre pour justifier que les trente mille rondins de bois de rose étaient bel et bien réguliers et qu’il ne s’agissait pas de trafic. Un changement d’attitude dicté, bien évidemment, par la pression internationale. Hélas, on ne peut pas compter sur celle-ci pour mettre fin aux vindictes populaires.

Comme les autres mois de l’année, avril débute ainsi avec son lot d’évènements aussi rocambolesques que tristes. Ils reflètent la déliquescence d’un pouvoir dépassé par la tournure prise par les drames et les situations. Deux lingots d’or extirpés du vagin de deux passagères étrangères par les gendarmes qui voulaient prouver que la fouille au tarmac est indispensable. Un grave incendie aux 67 hectares. Une coulée de boue faisant huit morts à Maroantsetra. Un charlatan qui crève l’écran en se prenant pour Jésus et qui le clame haut et fort sous la magnanimité des autorités, pourtant d’une sévérité contre certains pasteurs auteurs de la même ânerie. Il serait intéressant de le mettre à l’épreuve en l’envoyant à Andapa pour ramener à la vie le présumé pyromane. Qui plus est en pleine période de Pâques.

En attendant, c’est l’État lui-même qui se sert d’une coupe- coupe pour décapiter les maires élus, comme par hasard, sous une autre couleur que le blanc et bleu. Une mesure qui s’inscrit dans la stratégie électorale. Une victoire à la présidentielle commence par la maîtrise de l’administration depuis les communes. Pour avoir servi longtemps au ministère de l’Intérieur où il sert toujours d’ailleurs, le Premier ministre connaît mieux que quiconque comment gagner un combat électoral même si la vérité des urnes est différente. Reste à savoir si la prochaine vindicte populaire ne viendrait pas de ces destitutions de maire en série. S’il faut lyncher un pyromane, l’État ne pourra que s’en mordre les doigts.

Par Sylvain Ranjalahy