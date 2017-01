Désarroi et débandade à Antananarivo après l’annonce de l’éventuelle rupture totale de l’approvisionnement en eau de la capitale. Les vendeurs de fûts vides à Isotry et au By Pass ont écoulé en une journée tout leur stock d’une année. Les grandes surfaces et les demi-grossistes se sont retrouvés en rupture de stock dès la fin de la matinée, toutes marques confondues, locales ou importées. L’image d’un cas eau qui règne depuis quelque temps avec les incendies, les vindictes populaires, les attaques armées, les meurtres, les pillages des ressources minières…

Quelle bénédiction ! 2017 est absolument un sacré millésime pour les acteurs de ce secteur. Tous les vœux de bonheur et de prospérité sont exaucés par le bon Dieu. Ce qui n’est pas le cas pour les pauvres abonnés de la Jirama à la fois privés par l’État d’énergie et par le même Dieu miséricordieux de pluie depuis plusieurs semaines. À quelque chose malheur est bon, c’est peut-être le meilleur moyen d’affaiblir le régime tout-puissant de Rajaoanarimampianina. De deux choses l’une, soit on se prive d’eau et il s’en va sous la pression populaire, soit on continue à vivre d’amour et d’eau fraîche, à défaut d’électricité et il reste pour un septennat. Un bon sujet de référendum, à défaut d’élection présidentielle anticipée. Qui peut affirmer que le Président de la république n’est plus en mesure d’assumer convenablement sa fonction pour justifier ce recours Exceptée une incapacité physique en raison de problème sanitaire, la Constitution reste silencieuse. Les faits sont pourtant indubitables. Le Président et son gouvernement ne maitrisent plus rien sauf les sommets et réunions internationaux, les évènements religieux et les nominations.

On se demande si la nomination de nouveaux généraux peut servir à quelque chose dans la résolution de tous les problèmes qui assaillent la population, dont la sécheresse en particulier. L’État a ses priorités qui ne sont pas celles de la population. Livrée à elle-même, elle se débrouille tant bien que mal même si elle sait que les provisions ne tiendront pas une éternité et que sans solution pérenne, tout le monde se retrouvera à sec au bout d’une semaine au maximum. Les difficultés étant le moteur des inventions, on finira par créer l’eau en poudre, la cuisson à sec, la douche sans eau, la boisson en comprimés… Si c’est possible pour la teinturerie, pourquoi pas ? On apprendra à mieux gérer et surtout à respecter l’environnement.

Là où Rajaonarimampianina a raison à propos de ce manque d’eau, c’est quand il affirme que ses prédécesseurs ont manqué de vision et de perspicacité. Il accule en particulier Rajoelina qui a annulé l’appel d’offres relatif à la gestion de l’eau dans la capitale, lancé par l’ancien PDS Edgard Razafindravahy en 2011 au moment où le contrat entre la Jirama et la CUA a expiré. Sous la pression d’une partie du personnel de la Jirama, la Transition a tout annulé alors que de grands partenaires étrangers étaient partants pour le projet. Rajoelina avait préféré donner la priorité à une centaine d’employés aux dépens de 15 % de la population.

Si on avait laissé Edgard Razafindravahy procéder aux réformes, on n’en serait pas arrivé à cette situation aujourd’hui. À l’époque, des signes inquiétants laissaient déjà entrevoir que de sérieux problèmes allaient surgir si on n’augmentait pas la capacité du bassin de traitement de la Jirama, destiné à une population de deux cent cinquante mille habitants contre deux millions, sinon plus aujourd’hui.

En 2017, on se trouve encore en pleine bataille de Waterl’eau. Pour la gagner il faut trouver parmi les nouveaux trois étoiles, l’équivalent du général Wellignton, chef de l’armée britannique tombeur de Napo…léau 1er dans la bataille de Waterloo en 1815. Deux siècles encore à parcourir.

Par Sylvain Ranjalahy