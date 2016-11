Izaho aloha tsy gaga. Fombantsika efa hatramin’ny andron’ny Ntaolo ny manome toerana mihaja izay vahiny miantrano ary mampandroso azy eo «avara-patana»: amin’ny lafiny avaratra-andrefana, mahazo ny varavarankely eny amin’ny adijadin’ny Trano kotona. Taty aoriana, rehefa noefitreferina ny trano sady natovona rihana, dia misy ny hoe «efitra fandraisam-bahiny». Efitra tsy dia falehan’ny tompontrano matetika, mety mihidy mihitsy aza mba tsy haloto na hikorontana. Izany no atao dia sady fanajana ny vahiny no «tsara velatsihy» ara-bakiteny ka izay mendrika indrindra amin’ny tokantrano ihany no aseho.

Hahagaga ary ve raha somebiseby be ihany ny Fanjakana raha hampiantrano ny «Fihaonana an-tampon’ny Francophonie» Nototofana haingankaingana ny tanimbary ka nambolena lalam-baovao hialan’ny «Francophonie» amin’ny «embouteillages» mampiteny ny moana. Navaozina ny «marquages au sol» eny amin’ny lalana-fefiloha (route digue) sao mba heverin’ny Vahiny fa manaja «Code de la route» ihany ny Gasy. Lokoina ny tranom-panjakana talaky maso, na dia efa adino an-taona maro aza (jereo ny Sénat taloha etsy Ambohidahy). Fomban-javatra mety hampihomehy sady miteraka eso saingy fomba efa raiki-tampisaka.

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany, fa tany Rosia taloha, fony Catherine II no Mpanjaka­vavy, dia nalaza ny hoe «Villages Potem­kine». Raha nitety ny Fanjakany hono Catherine II, tamin’ny taona 1787, dia hoe nanangana «Tanàna Baoritra» tsara tarehy manemitra ny lalana lalovan’ny Mpanjaka hono ny Printsy Potemkine, mba hanakonana ny tambanivohitra fadiranovana. Teraka tamin’ny taona 1797 io fiteny maneso io, ary nahazo vahana manerana an’i Eoropa ka lasa ohabolana mihitsy nilazana ny fitaka mety ho ataon’ny Mpanolo-Tsaina sy ny Tandapa. Fantatra anefa, taty aoriana, fa tsaho fanasoketana fotsiny izany, satria halan’ny bika ary tsy tiany tarehy Rosia.

Vonjy tavan’andro. Akisaho ny quatmi fa mahamenatra. Asaivo manalavitra any aloha ny mpitarika sarety, ny mpantsaka rano amin’ny kalesa, ny mpiloloha gony saribô. Totototofy vetivety aloha ny lavaka amin’ny lalana tsy maintsy hitondrana ny mpitsidika. Ary aoka mba hampiseho toetra mendrika ny Gasy fa tsy hivalan-drano mitodika indrindra amin’ny arabe.

Fantatra loatra fa, isaky ny ankatoky ny fifidianana, dia misambotra sy manangona «tee-shirts» ny Gasy mandritra ny fampielezan-kevitra kaskety. Akanjo misy ny lohaben’ ny kandida itsy na itsy na akanjo somary efa valaka, fa madio, endriky ny tsy fananana sy ny fahantrana. Mety ho vokatry ny kitoatoa nitantanana ny raharaham-panjakana sy fanaovana tantely afa-drakotra ny Volam-bahoaka ary ny handrakandrana tamin’ny toe-karen’i Madagasikara. Efa ho enimpolo taona izao. Fa raha sady tee-shirt kandida no mbola matevin’ny dia tseroka dia toetra ratsy tsotra izao. Ratsy taiza nifandovana.

Matoa nahazo vahana haingana ny tsaho maro samy hafa dia isika ihany dia efa mahatsapa fa mbola maro loatra ny Gasy maloto, voretra, maimbo. Na ny fampiasana «WC» aza mbola hiverenana hampianarina ny sasany. Mbola misy ihany koa aza no sahy milaza fa tsy fomban-drazany ny mitahiry diky an-trano saingy tsy fady azy kosa ny mangery eny amin’ny tora-pasika amoron-dranomasina.

Maharikoriko, mahatsiravina. Izany voretra sy loto ary fofona maimbo rehetra izany no zezika nanirian’ny tsaho : hidio antrano avokoa izay mety hahamenatra imason’izao tontolo izao ! Arabe efa nalana fofona ampy sao dia mbola hisy handrehoka na handrora paraky indray alohan’ny handalovan’i Filoha frantsay François Hollande. Avy nanisin-delo amin’ny tanana teo ka sao hitetateta hamihimpihina ny Mpanjaka marokana Moham­med VI. Fofon-kelika tsy mahalala voasary makirana na alamo sao hanempotra ny Praiministra kanadiana Justin Trudeau. Mbay, mbay, mbay!

